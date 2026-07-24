  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

1536 1024 (1)Neu2
24.07.2026, 12:01 Uhr

Heidelberg – Stadtradeln 2026: Heidelberger radeln erstmals mehr als eine Million Kilometer – Starker Beitrag von Schulen

1536 1024 (1)Neu2
Bei der Siegerehrung wurden die erfolgreichsten Schulen des diesjährigen Stadtradelns für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet. Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (3. von links) ehrte gemeinsam mit den betreuenden Lehrkräften die Schülerinnen und Schüler der ausgezeichneten Schulen für ihre Leistungen beim Stadtradeln 2026. Foto: Stadt Heidelberg
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mehr als eine Million Kilometer haben die Heidelbergerinnen und Heidelberger beim Stadtradeln 2026 gemeinsam zurückgelegt. Während des Aktionszeitraums vom 8. bis 28. Juni 2026 legten rund 5.500 Teilnehmende in 188 Teams insgesamt 1.015.464 Kilometer zurück. Damit überschreitet Heidelberg erstmals die Eine-Million-Kilometer-Marke und stellt einen neuen Rekord auf. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Gesamtleistung um rund 148.000 Kilometer. 2025 hatten rund 4.500 Teilnehmende etwa 867.000 Kilometer geradelt.

Das Stadtradeln verbindet Bewegung, Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. Durch die gefahrenen Strecken wurden 167 Tonnen CO₂ vermieden – Emissionen, die bei denselben Wegen mit dem Auto entstanden wären. Insgesamt legten die Teilnehmenden 141.052 Fahrten mit dem Fahrrad zurück.

Heidelberger Schulen erneut unter den stärksten Teams

Auch in diesem Jahr beteiligten sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit großem Engagement am Stadtradeln. Die drei kilometerstärksten weiterführenden Schulen sowie die erfolgreichste Grundschule wurden von Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain für ihre Leistungen ausgezeichnet. Gemeinsam radelten die vier Schulen 190.984 Kilometer.

„Dass Heidelberg erstmals die Marke von einer Million Kilometern überschritten hat, ist ein großartiger Erfolg und zeigt, welchen Stellenwert das Fahrrad in unserer Stadt hat. Besonders freut mich das Engagement der vielen Schülerinnen und Schüler. Sie legen ihre Alltagswege mit dem Fahrrad zurück und setzen damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität. Der Sieg im Stadtradeln-Derby gegen Mannheim zeigt außerdem, wie viel Begeisterung das gemeinsame Radeln in unserer Region auslösen kann“, sagt Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) radelte 66.355 Kilometer.
Das Hölderlin-Gymnasium erreichte 61.133 Kilometer.
Das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium kam auf 49.121 Kilometer.
Beste Grundschule war die Landhausschule Heidelberg mit 14.375 Kilometern.

Die Stadt Heidelberg würdigt das Engagement aller vier Schulen mit einem Preisgeld von jeweils 200 Euro für die Schulkasse.

Heidelberg gewinnt Stadtradeln-Derby gegen Mannheim

Erstmals trat Heidelberg im Rahmen des Stadtradelns in einem freundschaftlichen Derby gegen Mannheim an. Heidelberg setzte sich mit 1.015.464 Kilometern gegen 956.293 Kilometer der Nachbarstadt durch. Auch bei den Teilnehmenden lag Heidelberg mit 5.445 Radelnden vor Mannheim mit 5.028 Radelnden. Das Derby machte auf unterhaltsame Weise auf die Bedeutung des Radverkehrs für die Region aufmerksam und motivierte viele Menschen, im Aktionszeitraum möglichst häufig auf das Fahrrad umzusteigen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 12:26

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.