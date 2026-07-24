Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Mehr als eine Million Kilometer haben die Heidelbergerinnen und Heidelberger beim Stadtradeln 2026 gemeinsam zurückgelegt. Während des Aktionszeitraums vom 8. bis 28. Juni 2026 legten rund 5.500 Teilnehmende in 188 Teams insgesamt 1.015.464 Kilometer zurück. Damit überschreitet Heidelberg erstmals die Eine-Million-Kilometer-Marke und stellt einen neuen Rekord auf. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Gesamtleistung um rund 148.000 Kilometer. 2025 hatten rund 4.500 Teilnehmende etwa 867.000 Kilometer geradelt.

Das Stadtradeln verbindet Bewegung, Klimaschutz und nachhaltige Mobilität. Durch die gefahrenen Strecken wurden 167 Tonnen CO₂ vermieden – Emissionen, die bei denselben Wegen mit dem Auto entstanden wären. Insgesamt legten die Teilnehmenden 141.052 Fahrten mit dem Fahrrad zurück.

Heidelberger Schulen erneut unter den stärksten Teams

Auch in diesem Jahr beteiligten sich zahlreiche Schülerinnen und Schüler mit großem Engagement am Stadtradeln. Die drei kilometerstärksten weiterführenden Schulen sowie die erfolgreichste Grundschule wurden von Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain für ihre Leistungen ausgezeichnet. Gemeinsam radelten die vier Schulen 190.984 Kilometer.

„Dass Heidelberg erstmals die Marke von einer Million Kilometern überschritten hat, ist ein großartiger Erfolg und zeigt, welchen Stellenwert das Fahrrad in unserer Stadt hat. Besonders freut mich das Engagement der vielen Schülerinnen und Schüler. Sie legen ihre Alltagswege mit dem Fahrrad zurück und setzen damit ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität. Der Sieg im Stadtradeln-Derby gegen Mannheim zeigt außerdem, wie viel Begeisterung das gemeinsame Radeln in unserer Region auslösen kann“, sagt Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain.

Die Internationale Gesamtschule Heidelberg (IGH) radelte 66.355 Kilometer.

Das Hölderlin-Gymnasium erreichte 61.133 Kilometer.

Das Kurfürst-Friedrich-Gymnasium kam auf 49.121 Kilometer.

Beste Grundschule war die Landhausschule Heidelberg mit 14.375 Kilometern.

Die Stadt Heidelberg würdigt das Engagement aller vier Schulen mit einem Preisgeld von jeweils 200 Euro für die Schulkasse.

Heidelberg gewinnt Stadtradeln-Derby gegen Mannheim

Erstmals trat Heidelberg im Rahmen des Stadtradelns in einem freundschaftlichen Derby gegen Mannheim an. Heidelberg setzte sich mit 1.015.464 Kilometern gegen 956.293 Kilometer der Nachbarstadt durch. Auch bei den Teilnehmenden lag Heidelberg mit 5.445 Radelnden vor Mannheim mit 5.028 Radelnden. Das Derby machte auf unterhaltsame Weise auf die Bedeutung des Radverkehrs für die Region aufmerksam und motivierte viele Menschen, im Aktionszeitraum möglichst häufig auf das Fahrrad umzusteigen.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 12:26