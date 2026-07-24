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24.07.2026, 12:08 Uhr

Heidelberg – Erfolgreiche Mitarbeiterbindung über Beziehung, Haltung und gelebte Kultur im Alltag

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Wertschätzung entscheidet über Bindung, Motivation und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen. Unter diesem Leitgedanken stand die Veranstaltung „Mitarbeitende halten. Menschen gewinnen. Zukunft sichern. – Wertschätzung als strategischer Erfolgsfaktor.“ des Heidelberger Bündnisses für Ausbildung und Arbeit Mitte Juli 2026 im Rohrbacher Schlösschen der Thoraxklinik. Foto: Stadt Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Wertschätzung ist kein „Nice-to-have“ – sie entscheidet über Bindung, Motivation und Zukunftsfähigkeit von Unternehmen und Organisationen. Unter diesem Leitgedanken stand die Veranstaltung „Mitarbeitende halten. Menschen gewinnen. Zukunft sichern. – Wertschätzung als strategischer Erfolgsfaktor.“ des Heidelberger Bündnisses für Ausbildung und Arbeit Mitte Juli 2026 im Rohrbacher Schlösschen der Thoraxklinik. Im Mittelpunkt stand ein World Café mit fünf Themenständen, an denen intensiv diskutiert wurde über folgende Punkte:

Emotionale Bindung – warum Menschen bleiben
Gesund arbeiten – leistungsfähig bleiben
Potenziale erkennen und entwickeln
Attraktivität gestalten durch Benefits
Führung und Kommunikation im Alltag

Besonders deutlich wurde aus den Diskussionen:

Gehalt ist selten die erste Priorität – entscheidender ist emotionale Bindung
Fehlendes Vertrauen ist einer der größten „Killer“ für Mitarbeiterbindung
Menschen wollen nicht nur „Mitarbeitende“ sein, sondern als Teil einer Gemeinschaft wahrgenommen werden
Und genau so wollen sie auch behandelt werden: mit echter Wertschätzung, nicht nur in Worten

Der Austausch hat gezeigt: Erfolgreiche Mitarbeiterbindung entsteht nicht primär über einzelne Maßnahmen, sondern über Beziehung, Haltung und gelebte Kultur im Alltag. Das Bündnis für Ausbildung und Arbeit dankt allen Beteiligten für die offenen Gespräche, die klaren Perspektiven und die inspirierenden Impulse.

Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit

Das Heidelberger Bündnis für Ausbildung und Arbeit besteht aus rund 150 Vertreterinnen und Vertretern von Unternehmen, Arbeitgebervertretungen, Gewerkschaften, Verbänden, wissenschaftlichen Einrichtungen, Universität und Universitätsklinikum, Stadtverwaltung und Gemeinderat. Das Ziel des Bündnisses ist es, die vielfältigen Expertisen der Akteure zu bündeln, die Zusammenarbeit zu stärken und gemeinsam Lösungen für die aktuellen Herausforderungen in der Arbeitswelt zu entwickeln. Durch die Umsetzung konkreter Projekte, die aus dem Bündnis hervorgehen, soll der Wirtschaftsstandort Heidelberg weiter gestärkt und der Bereich Ausbildung und Arbeit zukunftsfähig gemacht werden. Weitere Informationen auf der Internetseite des Bündnisses für Ausbildung und Arbeit unter www.arbeit-heidelberg.de.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 12:08

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