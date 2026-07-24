

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Dominique Mayr wird neuer Kaufmännischer Direktor am Theater & Orchester Heidelberg. Er wurde von einer Auswahlkommission bestehend aus Oberbürgermeister Eckart Würzner, der künftigen Intendantin Bernadette Sonnenbichler, dem Personalrat des Theaters und dem Personalamtsleiter vorgeschlagen. Der Gemeinderat der Stadt Heidelberg hat ihn in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. Juli 2026 mit breiter Zustimmung zum zukünftigen Kaufmännischen Direktor bestellt. Er wird die Position voraussichtlich zum 1. November 2026übernehmen.

Mit Dominique Mayr gewinnt das Theater & Orchester Heidelberg einen erfahrenen Kulturmanager mit ausgewiesener Expertise in strategischer Entwicklung, Finanzsteuerung und Organisationsführung. Seit 2013 ist er Geschäftsführer des KlangForum Heidelberg. Unter seiner Leitung haben sich die beiden Ensembles (SCHOLA HEIDELBERG und ensemble aisthesis) zu international gefragten Klangkörpern entwickelt, die heute regelmäßig bei bedeutenden Festivals im In- und Ausland vertreten sind. Zuvor war Mayr unter anderem für NDR Kultur sowie das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur tätig. Anschließend verantwortete er bei der AutoVision GmbH (Volkswagen Konzern) die Umsetzung von Großprojekten mit bis zu 800 Mitarbeitenden. Als Beiratsvorsitzender der Betriebswerk GmbH & Co. KG begleitet er zudem die Entwicklung des gleichnamigen Heidelberger Bauprojekts mit einem Investitionsvolumen von rund 50 Millionen Euro und war hier u. a. maßgeblich für die Einwerbung von 5 Millionen Euro Bundesförderung für den Umbau des Konzertsaals verantwortlich. Seit 2024 gehört er zudem dem Vorstand des Bundesverbands FREO e.V. an und setzt sich dort für die Interessen der freien Ensembles und Orchester sowie der freischaffenden Musiker*innen ein. „Das Theater & Orchester Heidelberg steht für künstlerische Qualität, gesellschaftliche Relevanz und eine starke Verankerung in der Stadt. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Bernadette Sonnenbichler und allen Mitarbeitenden die Zukunft des Hauses zu gestalten. Mein Ziel ist es, die wirtschaftlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass künstlerische Exzellenz auch in herausfordernden Zeiten möglich bleibt. Mit Zuversicht und Gestaltungswillen möchte ich diese reizvolle und verantwortungsvolle Aufgabe angehen und meine Erfahrungen einbringen“, so Dominique Mayr. Bernadette Sonnenbichler, die das Theater & Orchester Heidelberg mit Beginn der Spielzeit 2026/27 als Intendantin übernehmen wird, begrüßt die Entscheidung: „Das Theater & Orchester Heidelberg startet mit einem starken Führungsteam in die kommende Spielzeit. Die nächsten Jahre bieten viele Chancen, aber auch anspruchsvolle Aufgaben. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Dominique Mayr eine Führungspersönlichkeit für die wichtige Aufgabe des Kaufmännischen Direktors gewinnen konnten, die wirtschaftliche Kompetenz, kulturelle Leidenschaft und strategische Stärke vereint. Gemeinsam wollen wir das Haus künstlerisch und wirtschaftlich verantwortungsvoll in die Zukunft führen.“ Mit Beginn der neuen Spielzeit 2026/27 wird zunächst Thomas Eisenträger in der Funktion des Kaufmännischen Direktors stehen, bevor er zu Oktober an das Hessische Staatstheater Wiesbaden wechselt. Seinen Wechsel hatte er bereits Ende Mai bekannt gegeben.

Quelle: Theater und Orchester Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 11:43