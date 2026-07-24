Germersheim – Tatverdächtiger nach sexuellem Übergriff ermittelt – Nachtrag

Germersheim/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Nachtrag zur Pressemeldung vom 22.07.2026. Nachdem eine 27-Jährige am Dienstag (21.07.2026) im Bereich des sogenannten Schlangenweges in Germersheim durch einen Mann verfolgt und unsittlich berührt wurde, konnte nun ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Auf Grund des Zeugenaufrufs meldete sich am Donnerstagnachmittag (23.07.2026) ein Zeuge bei der Polizei Germersheim und gab an, dass sich ein Mann, auf den die Beschreibung des Tatverdächtigen passt, aktuell im Bereich des Schlangenweges aufhalte. Der Mann, ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Germersheim, wurde durch Polizeikräfte kontrolliert und erkennungsdienstlich behandelt. Zu den Vorwürfen äußerte er sich nicht. Im Anschluss wurde er von der Örtlichkeit verwiesen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 12:31