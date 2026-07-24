  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Klopp DFB
24.07.2026, 17:07 Uhr

Frankfurt – Jürgen Klopp als neuer Bundestrainer vorgestellt

Klopp DFBFrankfurt/Main, 24.07.2026 – Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer der A-Nationalmannschaft der Männer. Der 59-Jährige unterschrieb heute am DFB-Campus in Frankfurt am Main einen Vierjahresvertrag und wird die Nationalmannschaft damit zur UEFA EURO 2028 und zur FIFA WM 2030 führen. Zuvor waren Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG dem Vorschlag von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dem 1. DFB-Vizepräsidenten Hans-Joachim Watzke einstimmig gefolgt.

Am 15. August 2026 wird Jürgen Klopp die Nachfolge von Julian Nagelsmann antreten, der am 3. Juli nach dem WM-Aus der deutschen Nationalmannschaft gegen Paraguay vom Amt des Bundestrainers zurückgetreten war.

Als Co-Trainer folgen Klopp Peter Krawietz, Pepijn Lijnders und Sven Bender zum Deutschen Fußball-Bund. Krawietz und Lijnders sind langjährige Weggefährten Klopps und gewannen mit ihm beim FC Liverpool unter anderem 2019 die UEFA Champions League und 2020 den englischen Meistertitel. Der 43-jährige Niederländer Lijnders stand zuletzt als Co-Trainer von Pep Guardiola bei Manchester City unter Vertrag. Der 54-jährige Krawietz, der mit Klopp auch schon bei dessen Stationen in Mainz und Dortmund zusammenarbeitete, kommt ebenfalls von Red Bull zum DFB. Sven Bender (37) kehrt nach seinen Stationen als Co-Trainer in Dortmund und als Chef-Trainer in Unterhaching zurück. Der siebenmalige A-Nationalspieler war von 2022 bis 2024 bereits als Co-Trainer der U 16- und U 17-Nationalmannschaft beim DFB tätig.

Jürgen Klopp sagt: „Die Nationalmannschaft kann uns Deutsche verbinden wie kaum etwas anderes. Genau das macht diese Aufgabe für mich so besonders. Ich bin dankbar für alles, was ich in den letzten eineinhalb Jahren bei Red Bull erleben und lernen durfte, und für die Offenheit, die diese Einigung erst möglich gemacht hat. Jetzt freue ich mich auf diese besondere Aufgabe im deutschen Fußball, die wir gemeinsam mit Demut und Geduld angehen werden: eine Mannschaft zu entwickeln, die füreinander kämpft, die Freude am Fußball hat und hinter der sich die Menschen in unserem Land mit voller Überzeugung versammeln können.“

DFB-Präsident Bernd Neuendorf erklärt: „Jürgen Klopp steht wie nur wenige andere für Leidenschaft, Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen. Er war nach dem Rücktritt von Julian Nagelsmann unsere uneingeschränkte Wunschlösung für das Amt des Bundestrainers. Deshalb haben wir uns konsequent um ihn bemüht. Ich bedanke mich bei allen, die den Weg für diese Zusammenarbeit geebnet haben, insbesondere bei Oliver Mintzlaff für die konstruktiven Gespräche und seine kooperative Haltung sowie bei Aki Watzke für die großartige Unterstützung.“

Hans-Joachim Watzke, 1. DFB-Vizepräsident, sagt: „Jürgen ist für mich einer der besten Trainer der Welt. Er macht seine Spieler besser. Außerdem ist er ein Mann, der die Menschen begeistert, führt und zusammenbringt. Genau das braucht die Nationalmannschaft.“

DFB-Sportdirektor Rudi Völler sagt: „Jürgen Klopp hat über viele Jahre auf höchstem Niveau bewiesen, dass er junge Spieler weiterentwickelt und seine Mannschaften unter Druck Leistung bringen. Dazu ist er ein großartiger Motivator, der unsere Fans und den deutschen Fußball mitnehmen wird. Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit.“

Ende September und Anfang Oktober stehen für Jürgen Klopp und die Nationalmannschaft erstmals vier Länderspiele in einer Abstellungsperiode an. Nach dem Auftakt gegen die Niederlande am 24. September (ab 20.45 Uhr, live bei RTL) in Amsterdam trifft Deutschland drei Tage später im ersten Heim-Länderspiel von Klopp in Augsburg auf Griechenland (27. September, ab 20.45 Uhr, live in der ARD). Es folgen das Duell gegen Serbien in München am 1. Oktober (ab 20.45 Uhr, live im ZDF) und die Partie gegen Griechenland in Thessaloniki am 4. Oktober (ab 20.45 Uhr, live bei RTL).

Quelle Foto: Thomas Böcker/DFB
Quelle Text DFB

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2026, 12:11

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir Euch die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind. Bitte akzeptiert diese Vorgabe einfach und stellt keine großen Fragen. Hier wird weitestgehend nichts persönliches dauerhaft gespeichert.