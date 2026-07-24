Eberbach – Gemeinsame Pressemitteilung der Stadtverwaltung Eberbach & der Stadtwerke Eberbach GmbH (SWE) – Konzessionsverträge für Strom und Gas unterzeichnet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Eberbach hat die neuen Konzessionsverträge für die Strom- und Gasversorgung der Kernstadt einschließlich Neckarwimmersbach sowie der Ortsteile Rockenau, Pleutersbach und Badisch Igelsbach unterzeichnet. Die Verträge treten am 1. August 2026 in Kraft und gelten für 20 Jahre. Das Vergabeverfahren wurde bereits 2022 nach den geltenden europa- und kartellrechtlichen Vorgaben eingeleitet. Nach einem mehrjährigen Auswahlverfahren konnten die Stadtwerke Eberbach GmbH als Konzessionsnehmer ausgewählt werden. Die neuen Verträge orientieren sich an den aktuellen Musterkonzessionsverträgen des Gemeinde- und Städtetags Baden-Württemberg und schaffen eine rechtssichere Grundlage für die langfristige Strom- und Gasversorgung.
Quelle
Geschäftsführer Stadtwerke Eberbach GmbH
Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2026, 13:19