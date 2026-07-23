Wörth am Rhein – E-Scooter-Fahrer auf Irrwegen

Wörth am Rhein/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In den heutigen frühen Nachtstunden wurde der Polizei Wörth gegen 01.45 Uhr ein E-Scooter-Fahrer gemeldet, der auf der Autobahn 65 von Ludwigshafen kommend in Richtung Karlsruhe fahren würde. Der 29-jährige E-Scooter-Fahrer konnte an der Ausfahrt Wörth-Dorschberg festgestellt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei gab der 29-Jährige an, dass er der vorgegebenen Fahrtstrecke seiner Navigations-App gefolgt wäre. Der 29-Jährige wurde ordnungswidrig verwarnt und von der Autobahn verwiesen. Zu einer Beeinträchtigung oder Gefährdung des Straßenverkehrs kam es glücklicherweise nicht.
Quelle
Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Wörth am Rhein
Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 13:42