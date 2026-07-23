Weinheim BAB 5 – Am Steuer eingeschlafen und Unfall verursacht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Weil er am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen war, verursachte ein 43-jähriger Mann am Mittwochabend auf der A 5 bei Weinheim einen Verkehrsunfall. Der 43-Jährige war gegen 22.15 Uhr mit einem Wohnmobil am Autobahnkreuz auf der Parallelfahrbahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Dabei kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortigen Leitplanken. Im Anschluss fuhr er wieder nach rechts und hielt auf dem Standstreifen an. Der 43-Jährige sowie die beiden im Auto befindlichen Kinder im Alter von 7 und 12 Jahren blieben unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden weder gefährdet noch geschädigt. Der Vorfall wurde von einer Zeugin beobachtet, die umgehend die Polizei verständigte. Gegenüber der Polizeistreife gab der Wohnmobilfahrer spontan an, dass er eingeschlafen sei. Dem 43-jährigen Mann wurde die Weiterfahrt bis zur Wiedererlangung seiner Fahrtüchtigkeit untersagt. Er wurde bis zum nächsten Parkplatz begleitet, wo er eine großzügige Pause zur Wiederherstellung seiner Fahrtüchtigkeit einlegen konnte.

Die Autobahnpolizei Mannheim ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung gegen den Mann.

Quelle

Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 14:12