Schwetzingen – Erneut ausgezeichnet für schnelle Hilfe bei Brustschmerzen – Chest Pain Unit der GRN-Klinik Schwetzingen von Deutscher Gesellschaft für Kardiologie erfolgreich rezertifiziert

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Chest Pain Unit der GRN-Klinik Schwetzingen ist erneut von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) rezertifiziert worden. Damit bestätigt die Fachgesellschaft die hohe Qualität der Versorgung von Patientinnen und Patienten mit akuten Brustschmerzen. Bereits 2023 wurde die spezialisierte Einheit erstmals zertifiziert. Brustschmerzen können ein Warnsignal für einen Herzinfarkt oder andere akute Herz-Kreislauf-Erkrankungen sein. In solchen Situationen kommt es auf jede Minute an. In der Chest Pain Unit arbeiten deshalb erfahrene Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte Hand in Hand, um Betroffene schnell zu untersuchen, eine sichere Diagnose zu stellen und – wenn nötig – umgehend die passende Behandlung einzuleiten. „Die Rezertifizierung zeigt, dass wir unseren Patientinnen und Patienten auch weiterhin eine kardiologische Versorgung auf höchstem Niveau bieten“, sagt Prof. Dr. Eberhard Scholz, Chefarzt der Abteilung für Kardiologie und Angiologie der GRN-Kliniken Schwetzingen und Sinsheim.

Seit der Erstzertifizierung wurde die Chest Pain Unit kontinuierlich weiterentwickelt. So nehmen inzwischen sieben erfahrene, interventionelle Kardiologen am Rufdienst teil. Zudem wurde die technische Ausstattung erweitert und das interventionelle Behandlungsspektrum ausgebaut. Im Rahmen der Rezertifizierung hoben die Gutachter insbesondere die enge Zusammenarbeit mit dem Rettungsdienst, die personelle Aufstellung und das breite interventionelle Leistungsspektrum positiv hervor. „Die Rezertifizierung ist eine schöne Bestätigung für die Arbeit unseres gesamten Teams. Gemeinsam entwickeln wir die Herz-Kreislauf-Medizin an unserem Standort kontinuierlich weiter – durch moderne Behandlungsmöglichkeiten, die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeitenden und die Gewinnung neuer Fachkräfte. Unser gemeinsames Ziel ist es, Patientinnen und Patienten jederzeit bestmöglich zu versorgen“, so Prof. Dr. Scholz. Wer plötzlich ein starkes Druck- oder Engegefühl in der Brust verspürt – insbesondere, wenn die Beschwerden in Ruhe auftreten oder länger anhalten – sollte nicht zögern, den Notruf 112 zu wählen. Eine schnelle medizinische Versorgung kann entscheidend sein.

Weitere Informationen zur Kardiologie der GRN-Klinik Schwetzingen unter: https://www.grn.de/schwetzingen/klinik/kardiologie/die-fachdisziplin

Quelle

GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:09