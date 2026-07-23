Schifferstadt – Übungen der Bundeswehr in der Gemarkung Schifferstadt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Militärische Übungen der Bundeswehr dienen der Einsatzbereitschaft, Ausbildung und Zusammenarbeit. Die Bundeswehr beabsichtigt vom 31.08.2026 bis 1.09.2026 eine Übung u.a. in der Gemarkung Schifferstadt durchzuführen.
Die Übung findet im Raum Speyer, Otterstadt statt. Für weitere Informationen steht Herr Meyer von der Bundeswehr unter 0611 7993506 zur Verfügung.
Quelle
Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:43