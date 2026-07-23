Schifferstadt – Radfahrer aus Aichach zu Besuch in Schifferstadt

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsam grillen, tanzen bei Live-Musik und natürlich eine Radtour – Mitte Juli besuchten Mitglieder des RSC Aichach 1977 e.V. ihre Freunde vom RV 1897 Schifferstadt. Und weil die Vorfreude so groß war, radelten die Schifferstadter den Aichachern sogar ein Stück weit entgegen. Jedes Jahr besuchen sich Mitglieder der beiden Vereine gegenseitig und pflegen so eine, wie Bürgermeisterin Ilona Volk sagt, „phantastische Freundschaft“. Die pure Lebensfreude sei spürbar gewesen, als die Gruppe im Schifferstadter Vereinsheim von Paolo – ebenfalls Mitglied des Schifferstadter Radfahrervereins und Inhaber des „Lamms“ – mit italienischem Essen verwöhnt wurde. „Von Beginn bis zum Schluss wurde getanzt“, freut sich Ilona Volk, die gemeinsam mit Rettichkönigin Julia I. auch mit von der Partie war. Als Gastgeschenk brachten die Radfahrer aus Aichach übrigens zwei Fässer Bier und einen Vesperkorb mit – als Stärkung nach einer Radtour.
Quelle
Text und Fotos: Stadtverwaltung Schifferstadt
Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:37