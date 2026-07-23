Schifferstadt – Herzog-Otto-Straße: Erste Maßnahmen für neues Parkraumkonzept

Schifferstadt/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Für mehr Verkehrssicherheit und eine geregeltere Geschwindigkeit soll das neue Parkraumkonzept in der Herzog-Otto-Straße im Schifferstader Süden sorgen. In den letzten Tagen hat der Bauhof damit begonnen, die Verkehrszeichen mit den Hinweisschildern in den Seitenstraßen zu stellen. Diese werden vorerst mit rotem Klebeband außer Kraft gesetzt. Danach werden abschnittsweise in der Herzog-Otto-Straße Schilder, die auf das absolute Haltverbot hinweisen, aufgestellt, um dann die Parkflächenmarkierungen aufzubringen. Anschließend werden die Verkehrszeichen in Kraft gesetzt. Das Parken ist dann nur noch in den gekennzeichneten Flächen erlaubt. Im Laufe eines Jahres werden ggf. noch Änderungen der Parkflächen vorgenommen. Dies geschieht u.a. auch aufgrund der Rückmeldungen aus der Bürgerschaft. Grund für das neue Parkraumkonzept war die wiederholte Beobachtung, dass der vorgeschriebene Abstand von fünf Metern vor und hinter Straßeneinmündungen häufig nicht eingehalten wurde und gegenüberliegenden Einmündungen der Seitenstraßen teilweise zugeparkt waren, was den fließenden Verkehr behindert. Ebenso war eine erhöhte Geschwindigkeit der Autofahrer festzustellen.

Die Herzog-Otto-Straße

Die rund 1,3 km lange Straße erstreckt sich als Tempo-30-Zone vom Kreisel am südlichen Ortseingang vorbei am Schwanenweiher und am Waldfriedhof bis zur Einmündung in den Waldspitzweg. Neben den Parkflächen, die gerade eingerichtet werden, gibt es weitere Parkmöglichkeiten am Waldfriedhof und am Schwanenweiher.

Quelle

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:41