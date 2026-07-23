Mutterstadt – Gewichtheber Rainer Dörrzapf im Alter von 76 Jahren verstorben

Jahrzehntelang hat Rainer Dörrzapf als Athlet und Trainer den Gewichthebersport in Mutterstadt und in Deutschland maßgeblich geprägt. Nun ist der 1950 in Ludwigshafen und seit 1969 (mit Unterbrechungen) in Mutterstadt wohnende Sportler am 03. Juli gestorben.

Mehrere Junioren-Weltrekorde, Weltmeister in seiner Paradedisziplin Reißen, zweifacher Olympia-Teilnehmer, 25-facher Deutscher Rekordhalter, mehrfacher Deutscher Mannschaftsmeister mit dem AC Mutterstadt; das ist die beeindruckende sportliche Bilanz des Mutterstadter Gewichthebers.

Begonnen hat er seine Gewichtheberlaufbahn mit 14 Jahren; Talent, Disziplin, Leidenschaft, führten ihn dann zu diesen außerordentlichen sportlichen Erfolgen. Ende der 1960er Jahre wurde, speziell auch für Dörrzapf, von dem seinerzeitigen Bürgermeister Hermman Belzner und verschieden Unternehmen ein „Förderkreis für junge Schwerathleten“ gegründet.

Nach dem verletzungsbedingten Ende seiner aktiven Karriere war Dörrzapf, nach Fort- und Weiterbildung, fast 30 Jahre als Diplom-Bundestrainer beim Deutschen Gewichtheberverband in den Leistungszentren Leimen und Heidelberg tätig. Rainer Dörrzapf, bis zuletzt auch seinem Heimatverein AC Mutterstadt als Berater und Trainer verbunden, hat, das kann man so sagen, deutsche Gewichtheber-Geschichte geschrieben. Dafür gab es viele Ehrungen und vom Bundespräsidenten wurde er mit dem Silbernen Lorbeerblatt ausgezeichnet.

Bürgermeister Thorsten Leva hat im Namen von Gemeindeverwaltung und Gemeinderat der Familie Dörrzapf und dem AC Mutterstadt das Beileid zum Tode des allseits beliebten Sportlers ausgesprochen.

Text: Volker Schläfer

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:38