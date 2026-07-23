Mannheim – Sperrung der Hafenstraße

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Wegen Bauarbeiten muss die Hafenstraße im Zeitraum von Montag, 27. Juli, bis voraussichtlich Freitag, 21. August 2026, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 60, 61 und 62.
Linien 60 und 61
Fahrtrichtung Pfeifferswörth bzw. Wohlgelegen EKZ
• Umleitung zwischen Universität West und Am Salzkai
• Entfall der Haltestellen Akademiestraße, Teufelsbrücke und Popakademie
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Handelshafen/Jungbusch Bf und Landzungenstraße
• Bedienung der Haltestelle Popakademie als Ersatzhaltestelle in der Neckarvorlandstraße
Fahrtrichtung Fernmeldeturm bzw. Pfalzplatz
• Umleitung zwischen Popakademie und Universität West
• Entfall der Haltestellen Teufelsbrücke und Akademiestraße
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Landzungenstraße und Handelshafen/Jungbusch Bf
Linie 62
Fahrtrichtung Mühlauhafen
• Umleitung zwischen Am Salzkai und Handelshafen/Jungbusch Bf
• Entfall der Haltestellen Popakademie, Teufelsbrücke und Akademiestraße
• zusätzliche Bedienung der Haltestelle Verbindungskanal
• Bedienung der Haltestelle Popakademie als Ersatzhaltestelle in der Neckarvorlandstraße
Fahrtrichtung Kurpfalzbrücke
• Umleitung zwischen Landzungenstraße und Am Salzkai
• Entfall der Haltestellen Verbindungskanal, Handelshafen/Jungbusch Bf, Akademiestraße, Teufelsbrücke und Popakademie
• Bedienung der Haltestelle Popakademie als Ersatzhaltestelle in der Neckarvorlandstraße
Quelle
Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:15