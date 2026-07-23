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23.07.2026, 15:13 Uhr

Mannheim – Sommerferien in den Mannheimer Freibädern – Badespaß mit dem Sommerferien-Feierabendtarif und der Schülerferienkarte

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Ferienzeit ist Badezeit. Und da der Sommer sich von seiner besten Seite zeigt, heißt es: Sonnencreme eingepackt und auf ins kühle Nass. Alle vier Mannheimer Freibäder laden noch bis Mitte September täglich zum Schwimmen und Erholen ein. Und in den anstehenden Sommerferien vom 30.07. bis 12.09. gibt es für alle Daheimgeblieben auch das passende Angebot mit dem Sommerferien-Feierabendtarif und der bewährten Schülerferienkarte.

Schülerferienkarte – Grenzenloser Badespaß in den Sommerferien

Ermäßigter Badespaß gibt es für alle in Mannheim wohnhaften Schülerinnen und Schüler mit der Schülerferienkarte. Für einmalig nur 25,00 € können sie alle Mannheimer Freibäder während der Sommerferien täglich besuchen. Gültig ist die Karte nur in Verbindung eines aktuellen gültigen Schülerausweises.

Sommerferien-Feierabendtarif – Dein Sprung ins kühle Nass

Die Wettervorhersagen für die Sommerferien sind bestens. Deshalb bietet der Fachbereich Sport und Freizeit für alle die, die nach der Arbeit noch einmal kurz ins kühle Nass springen wollen, dieses Jahr neu den Sommerferien-Feierabendtarif an. Das Eintrittsticket kostet 3,50 € für Vollzahler und Begünstigte und ist in allen Mannheimer Freibädern ab 17 Uhr gültig. Kassenschluss in den Bädern ist eine Stunde vor Öffnungszeitende, Badezeitende ist 30 Minuten vor Schließung des Bades.

Mannheimer Freibäder sind Besuchermagnet

Ende Juni wurden in den Mannheimer Freibädern schon über 100.000 Besucher gezählt. Die Bäder sind ein beliebtes Freizeitangebot und sorgen auch bei großer Hitze für kühle Abwechslung. Die Wassertemperatur beträgt in allen Freibädern mindestens 24 Grad Celsius. Schöne Grünanlagen mit Liegewiesen und ausreichenden Bäumen sowie Flächen für Sport und Spiel warten auf die Besucherinnen und Besucher. Für Kleinkinder sind in allen Freibädern die Planschbecken, Kinderrutschen im Wasser und an Land sowie weitere Kinderspielgeräte Anziehungspunkte. Im Herzogenriedbad locken zusätzlich der Wasserspielplatz und der Spielbach die kleinen Besucherinnen und Besucher an.

Weitere Informationen gibt es beim Fachbereich Sport und Freizeit über das Service-Telefon unter der Telefonnummer 0621 293-4004, per E-Mail an fb52@mannheim.de oder unter www.schwimmen-mannheim.de.

Quelle
Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:13

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