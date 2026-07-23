Mannheim – Gemeindehaus in Wallstadt wird temporär weitergenutzt Bis das Gemeindehaus an der Petruskirche vollständig abgegeben wird, können dort noch Veranstaltungen stattfinden – Festliche Übergabe an die Betreibergesellschaft am 1. August.

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Mit einem festlichen Gottesdienst wird am Samstag, 1. August, 11 Uhr, die Übergabe des evangelischen Gemeindehauses Wallstadt an die neu gegründete Betreibergesellschaft „Kultur- und Sportzentrum Wallstadt“ gefeiert. Diese setzt sich aus mehreren Wallstadter Vereinen zusammen, die das Gebäude bis zu dessen vollständigen Aufgabe gemeinsam nutzen und betreiben werden. Auch Veranstaltungen der Gemeinde sollen in diesem Zeitraum weiter im Gemeindehaus stattfinden. „Öffentlich zugängliche Räume sind für das Leben im Stadtteil immens wichtig“, sagt Pfarrerin Sina Kaiser. „Wir freuen uns deshalb sehr, dass diese Räume dank des bürgerschaftlichen Engagements noch für eine gewisse Zeit genutzt werden können. Das stärkt das Miteinander und bietet sprichwörtlich Raum für Aktivitäten, Gemeinschaft und Begegnungen.“ In der Kultur- und Sportzentrum Wallstadt Betreiber gGmbH haben sich als Gesellschafter zusammengeschlossen: DJK Wallstadt e.V., GV Sängerkreis 1906 Mannheim-Wallstadt e.V.i.G., IWV Interessengemeinschaft Wallstadter Vereine e.V., KV Die Gowe Mannheim-Wallstadt e. V., LandFrauen Mannheim Wallstadt, Motorsportclub Solidarität Mannheim-Wallstadt. Die Vertragsdauer umfasst ein Jahr mit Option auf Verlängerung um ein weiteres Jahr.

Der Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus (Königshofer Str. 17) beginnt um 11.00 Uhr und wird von Pfarrerin Sina Kaiser gestaltet. Im Anschluss sind Grußworte vorgesehen, bevor die Gäste bei einem kleinen Empfang mit Fingerfood sowie Kaffee und Kuchen die Gelegenheit zu Begegnung und Austausch haben. Mit der Übergabe beginnt ein neues Kapitel für das Gemeindehaus, das noch für eine Übergangszeit ein Ort der Gemeinschaft und der Begegnung bleiben soll. Da der Termin zu Beginn der Sommerferien stattfindet, ist bewusst ein überschaubares und familiäres Programm geplant. Hintergrund: Der Ältestenkreis der damaligen Petrusgemeinde hatte am 11.09.2024 beschlossen, sich von dem Flurstück, auf dem das Gemeindehaus steht, zu trennen. Darüber wurde in einer Gemeindeversammlung informiert. Zuletzt zeigte eine Info-Veranstaltung am 03. April 2025 die Perspektiven für die Zukunft auf. Das dort artikulierte Engagement von Menschen und Vereinen aus dem Stadtteil für eine Form von Interim-Nutzung des Gebäudes, mündete in der Gründung einer Betreibergesellschaft. Diese kann das Gemeindehaus nun bis zu dessen vollständigen Aufgabe nutzen und betreiben.

Quelle

Foto: de Vos (dv)

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:06