Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – BASF hat den im Februar 2026 angekündigten Teilverkauf des Wohnungsbestands ihrer Tochtergesellschaft BASF Wohnen + Bauen GmbH bis auf Weiteres ausgesetzt. Grund sind nach Angaben des Unternehmens die veränderten Rahmenbedingungen am Immobilien- und Kapitalmarkt. Für die Mieterinnen und Mieter der betroffenen Wohnungen ändert sich dadurch zunächst nichts.

Verkauf von 3.300 Wohnungen vorerst gestoppt

Im Rahmen der angekündigten Neuausrichtung wollte BASF insgesamt rund 4.400 Wohneinheiten veräußern. Geplant war der Verkauf von 3.300 Wohnungen als Gesamtpaket inklusive der Gebäude sowie zusätzlich 1.100 einzelnen Eigentumswohnungen.

Während der Verkaufsprozess für das Gesamtpaket nun auf unbestimmte Zeit gestoppt wird, hält BASF am Verkauf der bereits in Eigentumswohnungen umgewandelten 1.100 Einheiten fest. Dieser soll weiterhin von der BASF Wohnen + Bauen GmbH in den kommenden Jahren koordiniert werden.

BASF nennt Marktbedingungen als Grund

Nach Unternehmensangaben wurden Gespräche mit mehreren potenziellen Investoren geführt. Zwar habe grundsätzlich Interesse an dem Wohnungsportfolio bestanden, die eingegangenen Angebote hätten jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Marktbedingungen nicht den angestrebten wirtschaftlichen Mehrwert erbracht.

Dr. Helmut Winterling, President Europäische Verbundstandorte der BASF SE, erklärte, dass sich die Voraussetzungen am Immobilien- und Kapitalmarkt in den vergangenen Monaten deutlich verändert hätten. Das veränderte Zinsumfeld sowie die anhaltende Unsicherheit auf den Märkten hätten zu einer Neubewertung des Verkaufsprozesses geführt. Ein Verkauf, der keinen entsprechenden Wertzuwachs für das Unternehmen erziele, komme daher derzeit nicht infrage.

Keine Auswirkungen für Mieter

Für die Bewohner der rund 3.300 Wohnungen, die Teil des geplanten Gesamtverkaufs waren, ergeben sich laut BASF keine Veränderungen. Die Wohnungen bleiben weiterhin im Eigentum der BASF-Tochtergesellschaft.

Johanna Coleman, Geschäftsführerin der BASF Wohnen + Bauen GmbH, betonte, dass das Unternehmen seine Verantwortung gegenüber den Mieterinnen und Mietern weiterhin wahrnehmen werde. BASF Wohnen + Bauen werde sich auch künftig um die Betreuung des Wohnungsbestands und die Entwicklung der Quartiere kümmern.

Die betroffenen Mieter werden nach Unternehmensangaben schriftlich über die Aussetzung des Verkaufs informiert. Zudem steht die Service-Hotline der BASF Wohnen + Bauen für Rückfragen 0621 60 41000 wie gewohnt zur Verfügung.

Quelle: BASF SE

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:26