Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – In den Sommerferien, ab Donnerstag, den 30. Juli, bis einschließlich Sonntag, den 13. September 2026, erweitert der Ninja Parcours im Hallenbad Köpfel die Nutzungszeiten. Zusätzlich zu den regulären Zeiten, samstags von 15 bis 17 Uhr sowie sonntags von 15 bis 18 Uhr, ist der Parcours dann auch dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Über die Sommerferien steht vorübergehend eine Zeitmessungsanlage zur Verfügung, mit der die persönlichen Parcours-Zeiten erfasst werden können. Während der Öffnungszeiten des Ninja Parcours können im Schwimmerbecken lediglich zwei Bahnen zum Schwimmen genutzt werden.

Die Nutzung des Ninja-Parcours ist im regulären Bad-Eintritt enthalten.

Informationen zu allen Öffnungszeiten und Preisen unter www.swhd.de/baeder

Quelle: Stadtwerke Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 12:14