Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Triathlon

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 26. Juli 2026, findet in Heidelberg der Triathlon „HeidelbergMan“ statt. Im Zuge der Veranstaltung kommt es zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien.
Linie 20
gültig von Betriebsbeginn bis etwa 11 Uhr
• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt bzw. Herrenmühle
• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
Linie 28
gültig von Betriebsbeginn bis etwa 20 Uhr
• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Rohrbacher Grenzweg und EMBL
• Entfall der Haltestellen Speyererhof, Kühruhweg und Bierhelderhof/Ehrenfriedhof
Linie 33
gültig von etwa 7:30 Uhr bis etwa 11:30 Uhr
• verkürzter Linienweg zwischen Emmertsgrund und Bismarckplatz, ab dort Umleitung zur Herrenmühle
• Entfall der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz (auch Richtung Herrenmühle), Peterskirche (auch Richtung Herrenmühle) und Herrenmühle
Linie 34
gültig von Betriebsbeginn bis etwa 14:30 Uhr
• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und Neckarschule
• Entfall der Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass, Stift Neuburg, Stiftsmühle, Neckarhelle und Neuer Weg
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche, S-Bf Altstadt und S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen
Linie 35
gültig von Betriebsbeginn bis etwa 11:30 Uhr
• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und S-Bf Altstadt
• Entfall der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz
• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche und Herrenmühle
Linie 36
gültig von etwa 8:15 Uhr bis etwa 11:20 Uhr
• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt bzw. Herrenmühle
• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz
Linie 39
gültig von Betriebsbeginn bis etwa 14 Uhr
• entfällt
Quelle
Stadt Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:32