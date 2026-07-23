Heidelberg – Abweichender Betrieb wegen Triathlon

Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Sonntag, 26. Juli 2026, findet in Heidelberg der Triathlon „HeidelbergMan“ statt. Im Zuge der Veranstaltung kommt es zu abweichendem Betrieb auf mehreren rnv-Buslinien.

Linie 20

gültig von Betriebsbeginn bis etwa 11 Uhr

• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt bzw. Herrenmühle

• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

Linie 28

gültig von Betriebsbeginn bis etwa 20 Uhr

• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Rohrbacher Grenzweg und EMBL

• Entfall der Haltestellen Speyererhof, Kühruhweg und Bierhelderhof/Ehrenfriedhof

Linie 33

gültig von etwa 7:30 Uhr bis etwa 11:30 Uhr

• verkürzter Linienweg zwischen Emmertsgrund und Bismarckplatz, ab dort Umleitung zur Herrenmühle

• Entfall der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße und Universitätsplatz

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz (auch Richtung Herrenmühle), Peterskirche (auch Richtung Herrenmühle) und Herrenmühle

Linie 34

gültig von Betriebsbeginn bis etwa 14:30 Uhr

• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und Neckarschule

• Entfall der Haltestellen Bergstraße, Alte Brücke Nord, Hirschgasse, Haarlass, Stift Neuburg, Stiftsmühle, Neckarhelle und Neuer Weg

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche, S-Bf Altstadt und S-Bf Schlierbach/Ziegelhausen

Linie 35

gültig von Betriebsbeginn bis etwa 11:30 Uhr

• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Bismarckplatz und S-Bf Altstadt

• Entfall der Haltestellen Jubiläumsplatz, Stadthalle, Marstallstraße, Alte Brücke und Neckarmünzplatz

• zusätzliche Bedienung der Haltestellen Gaisbergstraße, Friedrich-Ebert-Platz, Peterskirche und Herrenmühle

Linie 36

gültig von etwa 8:15 Uhr bis etwa 11:20 Uhr

• Umleitung in beiden Fahrtrichtungen zwischen Peterskirche und S-Bf Altstadt bzw. Herrenmühle

• Entfall der Haltestellen Oberer Fauler Pelz, Rathaus/Bergbahn und Neckarmünzplatz

Linie 39

gültig von Betriebsbeginn bis etwa 14 Uhr

• entfällt

Quelle

Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 15:32