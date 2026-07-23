Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Ein Hauch von Wehmut, vor allem aber große Dankbarkeit, lag am Samstagabend über dem Theater und Orchester Heidelberg. Mit einer rauschenden Abschiedsgala verabschiedete sich das Haus von seinem langjährigen Intendanten Holger Schultze, der das Theater von 2011 bis 2026 maßgeblich geprägt hat.

Der feierliche Abend begann unter freiem Himmel. Zahlreiche Gäste strömten auf den dicht gefüllten Theaterplatz und genossen den gemeinsamen Empfang. Zum Abschluss wartete bereits das erste Highlight: Der Kinder- und Jugendchor des Theaters geleitete die Gäste mit einer mitreißenden Darbietung von „Let Me Entertain You“ in das Gebäude.

Im Marguerre-Saal angekommen, startete das offizielle Programm mit einem Augenzwinkern. Als musikalische Hommage an Schultzes Zukunft erklang die „Berliner Luft“, denn den langjährigen Intendanten zieht es zurück in seine Geburtsstadt Berlin. Gleichzeitig war dies der Auftakt zu einem Abend, der sich treffend als wahres Feuerwerk der Überraschungen beschreiben lässt.

Das rund dreistündige Programm verging wie im Flug. Ohne Pause reihte sich ein kreativer Höhepunkt an den nächsten. Besonders schön war, dass zahlreiche ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eigens für diesen Anlass nach Heidelberg zurückkehrten, um ihren ehemaligen Intendanten zu ehren und das Programm mitzugestalten. Dabei zeigte sich einmal mehr die besondere Liebe zum Detail, für die das Heidelberger Theater bekannt ist.

So begrüßten zwischenzeitlich sogar „Bewohner aus dem All“ die Redner. Diese fanden viele wertschätzende Worte für Holger Schultze und sein Wirken in Heidelberg. Immer wieder wurde deutlich, wie nachhaltig er das Theater geprägt und für neue Zielgruppen geöffnet hat.

Auch Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner ließ es sich nicht nehmen, persönlich Abschied zu nehmen. Mit herzlichen Worten würdigte er Schultzes langjähriges Engagement für die Stadt und ihre Kulturlandschaft.

Musikalisch wurde der Abend immer wieder vom Philharmonischen Orchester Heidelberg begleitet. Für besondere Begeisterung sorgte zudem eine spektakuläre neunminütige Inszenierung, in der sämtliche Opernproduktionen seit Schultzes Amtsantritt im Jahr 2011 im Schnelldurchlauf auf die Bühne gebracht wurden.

Alle fünf Sparten des Hauses waren vertreten und machten eindrucksvoll sichtbar, wie facettenreich Holger Schultzes Arbeit in den vergangenen 15 Jahren gewesen ist.

Besonders gewürdigt wurde sein Einsatz für kulturelle Bildung und internationale Vernetzung. Die seit 2011 intensiv gepflegten Partnerschaften mit Heidelberger Schulen wurden als wichtiger Meilenstein hervorgehoben. Gleichzeitig hat Schultze ein weltoffenes Theater geschaffen, das internationalen Künstlerinnen und Künstlern sowie dem kulturellen Austausch Raum gibt. Veranstaltungen wie das iberoamerikanische Festival „¡Adelante!“ oder Kooperationen mit dem Festival in Alicante stehen beispielhaft für diese Ausrichtung. So verwunderte es nicht, dass zahlreiche Videobotschaften und Danksagungen aus aller Welt die Bühne erreichten.

Auch der Kaufmännische Direktor Thomas Eisenträger wurde verabschiedet. Nach sechs erfolgreichen Jahren am Heidelberger Theater wechselt er nach Wiesbaden. Holger Schultze fand dafür persönliche und herzliche Worte des Dankes.

Den überraschenden Schlusspunkt setzte schließlich eine echte Heidelberger Symbolfigur. Begleitet vom Perkeo-Fanfarenzug betrat Perkeo die Bühne und sorgte mit kleinen, humorvollen und sehr persönlichen Geschichten über Holger Schultze für große Begeisterung im Publikum.

Zum Abschluss trat Holger Schultze selbst ans Mikrofon. Mit seinen Abschiedsworten dankte er der Stadt Heidelberg, dem treuen Publikum sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor und hinter den Kulissen. Gemeinsam hätten sie das Theater in den vergangenen 15 Jahren zu dem gemacht, was es heute ist: ein lebendiger, mutiger und offener Ort für die gesamte Stadtgesellschaft.

Danke, Holger Schultze, für 15 Jahre voller Ideen, Mut und Leidenschaft. Für deinen neuen Weg in Berlin wünschen wir dir alles Gute.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 12:21