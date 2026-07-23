Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Wochenende des 17. und 18. Juli 2026 war es wieder soweit: Die traditionelle Bleelumbekerwe auf dem Ziegelhäuser Kuchenblech lockte wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Traditionell wurde das Fest am Freitagabend mit der feierlichen Ankunft der Kerweschlumbl eröffnet, begleitet vom Fanfarenzug der Ziegelhäuser Karnevalsgesellschaft. Im Anschluss folgte die offizielle Eröffnung mit dem Fassanstich durch Oberbürgermeister Prof. Dr. Eckart Würzner. Trotz des Regens am Freitagabend ließen sich die Ziegelhäuserinnen und Ziegelhäuser die Stimmung nicht verderben und kamen zahlreich zur Eröffnung. Am Samstag zeigte sich dann das Sommerwetter von seiner besten Seite und bot den perfekten Rahmen für einen gelungenen Kerwetag. Die Ziegelhäuser Vereine sorgten gemeinsam mit den Schaustellern für das leibliche Wohl, während verschiedene Bands und Musikgruppen für beste Unterhaltung sorgten. Die Bleelumbekerwe ist gelebtes Brauchtum und bringt seit Generationen Menschen jeden Alters zusammen. Dass dieses Fest Jahr für Jahr stattfinden kann, ist vor allem dem großen Engagement der vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, der beteiligten Vereine sowie des Stadtteilvereins zu verdanken. Auch wir waren wieder gerne dabei und bedanken uns bei allen, die mit ihrem Einsatz zum Gelingen dieser schönen Tradition beigetragen haben. Wir freuen uns schon auf die Bleelumbekerwe im nächsten Jahr.

Quelle: „Die Heidelberger“ Gemeinderatsfraktion

Zuletzt aktualisiert am 23. Juli 2026, 12:28