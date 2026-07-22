Worms – Schwerverletzter Motorradfahrer bei Lautersheim

Lautersheim – Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer auf der L448 (ots)

Am Dienstagabend, 21.07.2026, gegen 21:35 Uhr, kam es auf der L448 zwischen Lautersheim und Ebertsheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 19-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde.

Der 19-Jährige befuhr gemeinsam mit einer Gruppe weiterer Motorradfahrer die L448 aus Richtung Lautersheim kommend in Fahrtrichtung Ebertsheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte alleinbeteiligt, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte gemeinsam mit seinem Fahrzeug mit der dortigen Leitplanke. Anschließend kam der Fahrer unter der Leitplanke zum Liegen und wurde unter seinem Motorrad eingeklemmt.

Seine Begleiter konnten den eingeklemmten Motorradfahrer bis zum Eintreffen der Rettungskräfte befreien. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der 19-Jährige mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 18:09