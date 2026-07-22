Worms – Horchheimer Kerwe 2026 Programm

Worms / Metropolregion Rhein-Neckar – …und wieder ist ein Jahr vorüber und die Horchheimer Kerwe steht vor der Tür, vom Freitag, den 07.August bis Sonntag, den 09. August 2026 wie jedes Jahr auf dem Horchheimer Festplatz im Postweg. Auch in diesem Jahr hat sich der Brauchtumsverein wieder einiges neues einfallen lassen, auch kommt das ein oder andere vergessene wieder zurück. Wie man an dem folgenden Programm erkennen kann.

Freitag, den 07. August 2026:

➢ 17:00 Uhr Treffpunkt auf dem Markplatz mit gemeinsamem Zug zum Festplatz

➢ 17:30 Uhr Eröffnungsfeier mit Anschließender Inthronisierung des diesjährigen

Kerwepaares Colli I. und Julies I. und Verlosung des „Hoichmer Glas“.

Das „Hoichmer Glas“ ist eine Neuerung in diesem Jahr. Wer dieses Glas gewinnt, hat

buchstäblich ein Glas das über die Öffnungszeiten der Kerb niemals leer wird. In diesem Glas

kann man sich an jedem Stand jedes Getränk, welches wir Ausschenken kostenlos einfüllen

lassen. Lose gibt es noch an den VVK-Stellen Bäckerei Seiler, Post Breuler und der Ortsverwaltung

Horchheim sowie am Samstag, den 01.08. bei „Hoichem Trifft sich“ auf dem Marktplatz zu

kaufen.

➢ Ab 19:00 Uhr Party mit DJ Captain Chaos

➢ 20:00 Uhr Das traditionelle Schorlepongturnier

Samstag, den 08. August 2026:

➢ 16:00 Uhr Öffnung des Kerweplatzes

➢ 16:30 Uhr Kindertanzgruppe “Konfettis” der Wormser Prinzengarde Gloria 02

➢ 17:00 Uhr Fassrollen 2.0

In diesem Jahr kehrt das traditionelle Fassrollen in neuem Gewand nach Horchheim zurück. Es

gilt im 2er Team mit einem Weinfass einen Hindernisparcours zu bewältigen. Auch hier warten

tolle Preise auf die Gewinner. Anmeldung nimmt Fabian Perlick unter F-perlick@t-online.de oder

0152-56971147 ab sofort gerne entgegen, natürlich ist auch noch eine Anmeldung für

kurzentschlossene auf dem Kerweplatz möglich.

➢ Ab 19:00 Uhr kehren die Cabrios wieder zurück nach Horchheim und sorgen für gute

Stimmung auf dem Kerweplatz bis in die Nacht.

Sonntag, den 09. August 2026:

➢ 10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst mit anschließendem Frühschoppen

➢ Ab 11:30 Uhr Erstes Horchheimer Traktortreffen

Auch hier hat der Brauchtumsverein mit dem Traktortreffen etwas Neues für Horchheim am

Kerwesonntag geschaffen. Bestaunt entlang des Postweges historische und moderne Traktoren

und Schlepper direkt vor dem Kerweplatz, wo für die kleinen der Rummel und für alle jede menge

Schlemmereien warten. Anmeldung für das Traktortreffen sind für interessiert noch möglich und

gerne gesehen. Das Anmeldformular kann man sich ganz bequem auf der Homepage des

Brauchtumsvereins https://horchheimerbrauchtumsvereinev.clubdesk.com herunterladen.

➢ 12:00 Uhr Mittagessen, es gibt wieder den traditionellen Kerwebraten auch in diesem Jahr

nur solange wie der Vorrat reicht.

➢ 15:00 Uhr Eisbachtalentenrennen

VVK der Entenlose ist beim Hoichem Trifft sich am 01.08. auf dem Horchheimer Marktplatz. Die

Lose können auch in diesem Jahr für 2,00 € je Los erworben werden. Auch in diesem Jahr sind die

Lose begrenzt. Noch freie Lose können dann auf der Kerb an der Hauptkasse erworben werden.

Es wird wieder für die kleinen am Kindernachmittag einiges geboten werden und die Erwachsenen

können sich eine kleine „Auszeit“ auf dem Kerweplatz gönnen.

➢ Ab 16:00 Uhr Kerweausklang mit Kalli Koppold

Der Brauchtumsverein möchte in diesem Jahr allen Horchheimer Unternehmen und Vereinen die

Möglichkeit geben für sich auf der Kerb Werbung zu machen. Hierzu können auf dem Kerweplatz

kostenlos eigene Banner aufgehängt werden. Auch externe Firmen und Vereine haben die

Möglichkeit auf dem Kerweplatz mittels eigenen Banner Werbung für sich zu machen. Bei Firmen

und Vereinen außerhalb Horchheims erheben wir einen Unkostenbeitrag in Höhe von 50,00 € je

Banner.

Bei Interesse bitte an den 1. Vorsitzende des Brauchtumsverein Timo Reder unter

timo.reder@hbvhorchheim.onmicrosoft.com wenden.

Abschließend wünscht der Horchheimer Brauchtumsverein den Horchheimer Bürgerinnen und

Bürgern sowie seinen Gästen aus Nah und Fern ein paar schöne Stunden auf der Hoichmer Kerb

und bedankt sich schon jetzt bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die dieses tolle Fest

nicht möglich wäre.

Quelle: Horchheimer Brauchtumsverein e.V.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:20