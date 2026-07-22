Schifferstadt – FWG Schifferstadt nominiert Patrick Kunz einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten

Schifferstadt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Geschlossenes Votum – Gemeinsam für eine starke Zukunft Schifferstadts

Die Mitglieder der Freien Wählergruppe (FWG) Schifferstadt haben am Dienstagabend Patrick Kunz einstimmig zu ihrem Bürgermeisterkandidaten für die Wahl am 28. Februar 2027 gewählt. Mit der geschlossenen Unterstützung setzt die FWG auf einen Kandidaten, der kommunalpolitische Erfahrung, Sachverstand und den Willen mitbringt, Schifferstadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterzuentwickeln.

„Das WIR gewinnt!“ – unter diesem Leitmotiv stellte Patrick Kunz seine Vision für Schifferstadt vor. Er machte deutlich, dass die Stadt in den kommenden Jahren vor wichtigen Entscheidungen steht und es jetzt weniger parteipolitische Auseinandersetzungen als vielmehr pragmatische Lösungen brauche.

„Schifferstadt braucht einen Bürgermeister, der zuhört, Verantwortung übernimmt und Entscheidungen gemeinsam mit den Menschen trifft. Ich möchte Bürgermeister für alle Schifferstadterinnen und Schifferstadter sein – mit einem offenen Rathaus, transparenten Entscheidungen und einer Verwaltung, die sich als Dienstleister versteht.“

Inhaltlich setzt Patrick Kunz auf eine verantwortungsvolle Finanzpolitik, die konsequente Begleitung der laufenden Großprojekte, die Stärkung des Ehrenamts sowie moderne Mobilitätsangebote. Gleichzeitig sollen Verwaltung und Politik enger mit den Bürgerinnen und Bürgern zusammenarbeiten, um Schifferstadt zukunftsfähig aufzustellen.

Marion Schleicher-Frank, Fraktionsvorsitzende der FWG Schifferstadt, erklärte: „Mit Patrick Kunz haben wir einen Kandidaten, der Erfahrung, Sachlichkeit und Bürgernähe verbindet. Er kennt die kommunalen Herausforderungen, kann Menschen zusammenführen und steht für eine Politik mit gesundem Menschenverstand. Dass unsere Mitglieder ihn einstimmig nominiert haben, zeigt das große Vertrauen und den starken Rückhalt innerhalb der FWG.“

Mit seiner Nominierung ist zugleich der Startschuss für den Bürgermeisterwahlkampf der FWG gefallen. In den kommenden Monaten wird Patrick Kunz gemeinsam mit der FWG seine Ideen und Ziele in zahlreichen Gesprächen, Veranstaltungen und Bürgerdialogen vorstellen.

Das Motto des Wahlkampfs: „Das WIR gewinnt!“

Foto von links nach rechts Patrick Kunz, Marion Schleicher-Frank, Thomas Münz.

Quelle FWG Schifferstadt

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 21:54