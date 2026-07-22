Neustadt – Johannes Steiniger zum Personalvorschlag für den Unionsfraktionsvorsitz

Neustadt / Mainz. Zum Personalvorschlag für den Unionsfraktionsvorsitz im Deutschen Bundestag teilt der rheinland-pfälzische CDU-Generalsekretär Johannes Steiniger mit:

„Es ist ein starkes Signal, dass die Parteispitzen so zügig zu einem gemeinsamen Vorschlag gekommen sind. Wir blicken auf Herausforderungen, die hier keine Leerstelle erlauben. Mit Thorsten Frei gelingt eine überzeugende Lösung. Die CDU sorgt so für einen nahtlosen Übergang.

Der Fraktionsvorsitz ist ein entscheidendes Bindeglied für den Erfolg unserer Regierung. Thorsten Frei wird mit seiner langen Erfahrung und seinen hervorragenden Verbindungen in die Koalitionsparteien hinein die anstehenden Reformschritte erfolgreich und zielstrebig vorantreiben.

Auf Thorsten Frei ist jederzeit Verlass. Ich freue mich auf die zukünftige Zusammenarbeit und wünsche ihm für seine neue, wichtige Aufgabe im Namen der CDU Rheinland-Pfalz viel Erfolg und alles Gute.“

Quelle: CDU Landesverband Rheinland-Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 21:50