Maxdorf – Schockanruf : Mutmaßlicher Geldabholer landet in Untersuchungshaft

Falsche Polizistin täuscht tödlichen Unfall vor – Geldabholer in Maxdorf festgenommen

Ein perfider Schockanruf ist am Dienstagnachmittag in Maxdorf beinahe erfolgreich gewesen. Betrüger versuchten, einen Senior aus der Beethovenstraße mit einer erfundenen Geschichte um eine hohe Geldsumme und Wertgegenstände zu bringen. Dank des schnellen Einschreitens der Polizei konnte der mutmaßliche Geldabholer festgenommen werden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankenthal und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz meldete sich eine Frau telefonisch bei dem Senior und gab sich als Polizistin aus. Sie behauptete, die Tochter des Mannes habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und könne nur durch die Zahlung einer hohen Geldsumme sowie die Übergabe von Wertgegenständen vor einer Haftstrafe bewahrt werden.

Der Senior erkannte den Betrugsversuch und verständigte die Polizei. Wenig später erschien dennoch ein Mann an der Wohnanschrift und stellte sich als Mitarbeiter einer Gerichtszahlstelle vor. Der Sohn des Seniors übergab ihm eine Tasche mit den vermeintlichen Wertgegenständen.

Polizeikräfte griffen unmittelbar ein und nahmen den mutmaßlichen Abholer, einen 32-jährigen Mann aus Augsburg, vorläufig fest.

Am Mittwoch wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal erließ das Gericht Untersuchungshaft wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs. Anschließend wurde der 32-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei dauern an.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 18:06