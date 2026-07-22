Mannheimer Grüne unterstützen Wahlkampf in Sachsen-Anhalt: „Jede Stimme für die Demokratie zählt“

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar / Sachsen-Anhalt – Mitglieder und Freund*innen der Mannheimer Grünen engagieren sich in den kommenden Wochen ehrenamtlich im Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt. Insgesamt zehn Freiwillige reisen ab diesem Donnerstag in zwei Gruppen nach Halle (Saale), um die Grünen vor Ort beim Wahlkampf zu unterstützen.

Der Kontakt nach Halle entstand über soziale Medien: Nachdem Alexander Kohn, Mitglied im Vorstand der Mannheimer Grünen, einen Spendenaufruf der Hallenser Direktkandidatin Nicole Walldorf auf Instagram geteilt hatte, entwickelte sich ein Austausch zwischen den beiden Kreisverbänden. Zusätzlich sammelten die Mannheimer Grünen in den vergangenen Monaten bei Mitgliederversammlungen und der Jahreshauptversammlung Spenden für den Landtagswahlkampf in Sachsen-Anhalt.

„Demokratie endet nicht an Landesgrenzen – wenn wir mithelfen können, dass zukunftsgewandte Politik in Sachsen-Anhalt weiterhin eine Stimme im Landtag hat, dann tun wir das gerne“, sagt Alexander Kohn. „Für uns ist selbstverständlich, dass wir uns gegenseitig unterstützen – gerade dann, wenn so viel auf dem Spiel steht wie jetzt.“

Die Landtagswahl am 6. September gilt als richtungsweisend. Nach aktuellen Umfragen kämpfen die Grünen um ihre Sitze im Landtag, wobei der Trend in den jüngsten Umfragen für die Grünen in Sachsen-Anhalt genau wie bundesweit positiv ist. Ihr Einzug könnte daher entscheidend dazu beitragen, eine Alleinregierung der AfD zu verhindern.

„Wir unterstützen die Grünen in Sachsen-Anhalt, weil es um weit mehr geht als um eine Landtagswahl. Es geht um konsequenten Klima- und Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit und eine Politik, die niemanden zurücklässt. Gerade Menschen mit geringem Einkommen, ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen spüren die Folgen politischer Entscheidungen besonders stark. Gleichzeitig kann ein Wiedereinzug der Grünen dazu beitragen, eine AfD-Alleinregierung zu verhindern. Deshalb packen wir ganz praktisch mit an – beim Haustürwahlkampf, an Infoständen und morgens am Hauptbahnhof.“

Zum Programm der Ehrenamtlichen gehören unter anderem Pendler*innenwahlkampf, Haustürwahlkampf, Infostände mit den Direktkandidat*innen der vier Hallenser Wahlkreise sowie die erste große Plakatierungsaktion zum offiziellen Wahlkampfstart. Das Konzept für den Pendler*innenwahlkampf, das sich in Mannheim seit Jahren bewährt, stieß auch bei den Grünen in Halle auf großes Interesse und soll dort nun ebenfalls umgesetzt werden.

„Demokratie lebt vom Mitmachen. Wir hoffen, dass unser Einsatz einen kleinen Beitrag dazu leistet, möglichst viele Menschen zu erreichen und sie für eine demokratische, ökologische und solidarische Politik zu gewinnen“, sagt Kohn.

Quelle: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:17