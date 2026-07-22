  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

22.07.2026, 14:25 Uhr

Mannheim – Youth Climate Action Fund: Bis zu 4.000 Euro für Jugend-Klimaschutzprojekte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mannheim erhält als eine von nur zwei Städten in Deutschland über den Youth Climate Action Fund (YCAF) von Bloomberg Philanthropies Fördermittel von insgesamt 50.000 US-Dollar (rund 43.000 Euro). Mit dem internationalen Förderprogramm erhalten junge Menschen von 15 bis 24 Jahren die Möglichkeit, eigene Ideen für Klima-, Natur- und Umweltschutz vor Ort in die Tat umzusetzen. So sollen sie ermutigt werden, Verantwortung zu übernehmen und Mannheim aktiv mitzugestalten.

Für die Umsetzung von Projekten in Mannheim können junge Menschen bis zu 4.000 Euro Förderung pro Projekt beantragen. Bewerbungen sind vom 22. Juli bis 4. Oktober möglich. Über die Vergabe der Mittel entscheidet eine Jury, in der unter anderem der Jugendbeirat der Stadt Mannheim vertreten ist.

„Eure Idee. Euer Mannheim. Eure Zukunft. Holt Euch bis zu 4.000 Euro vom Youth Climate Action Fund und macht Mannheim nachhaltiger. Gestaltet Eure Idee für Klima, Umwelt und eine lebenswerte Zukunft – und macht ganz Mannheim zu Eurem Projekt“, ruft Oberbürgermeister Christian Specht die Jugendlichen zur Teilnahme auf.

Damit die Ideen erfolgreich umgesetzt werden können, sind engagierte Partnerinnen und Partner vor Ort gefragt. Schulen, Vereine, Jugendhäuser, Jugendtreffs, gemeinnützige Organisationen und Initiativen übernehmen dabei eine wichtige Rolle: Sie begleiten die Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Vorhaben und koordinieren die finanzielle Abwicklung der Förderung.

Förderfähig sind Projekte aus den folgenden Bereichen des Local Green Deal für Mannheim:
• Saubere Energien einsetzen und Energie sparen
• Klimafreundlich unterwegs sein
• Natur, nachhaltige Ernährung und Artenvielfalt stärken
• Umwelt schützen und Verschmutzung vermeiden

So können junge Menschen beispielsweise kreative Veranstaltungen oder Mitmach-Aktionen organisieren, Exkursionen planen und durchführen, Grünflächen, Gemeinschaftsgärten oder Urban-Gardening-Projekte anlegen und pflegen oder Angebote für gemeinsames Lernen entwickeln. Denkbar wären auch Informations- und Aufklärungskampagnen, Filme, Podcasts, Musik- oder Storytelling-Projekte und Social-Media-Inhalte.

Informations- und Beteiligungsangebote
Interessierte Jugendliche und Organisationen können sich bei drei Online-Terminen am 22. Juli, 6. August und 10. September (jeweils 17 bis 19 Uhr) über das Förderprogramm informieren und in einem Co-Creation-Workshop gemeinsam Ideen entwickeln. Dieser findet statt am 12. August, 18 bis 21 Uhr, im ImproLab im Technischen Rathaus Mannheim, Glücksteinallee 11. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/YCAF/Anmeldung/CoCreation

Informationen zum Förderprogramm sowie zur Antragstellung sind abrufbar unter: www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/YCAF

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:25

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.