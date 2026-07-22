Mannheim – Youth Climate Action Fund: Bis zu 4.000 Euro für Jugend-Klimaschutzprojekte

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Mannheim erhält als eine von nur zwei Städten in Deutschland über den Youth Climate Action Fund (YCAF) von Bloomberg Philanthropies Fördermittel von insgesamt 50.000 US-Dollar (rund 43.000 Euro). Mit dem internationalen Förderprogramm erhalten junge Menschen von 15 bis 24 Jahren die Möglichkeit, eigene Ideen für Klima-, Natur- und Umweltschutz vor Ort in die Tat umzusetzen. So sollen sie ermutigt werden, Verantwortung zu übernehmen und Mannheim aktiv mitzugestalten.

Für die Umsetzung von Projekten in Mannheim können junge Menschen bis zu 4.000 Euro Förderung pro Projekt beantragen. Bewerbungen sind vom 22. Juli bis 4. Oktober möglich. Über die Vergabe der Mittel entscheidet eine Jury, in der unter anderem der Jugendbeirat der Stadt Mannheim vertreten ist.

„Eure Idee. Euer Mannheim. Eure Zukunft. Holt Euch bis zu 4.000 Euro vom Youth Climate Action Fund und macht Mannheim nachhaltiger. Gestaltet Eure Idee für Klima, Umwelt und eine lebenswerte Zukunft – und macht ganz Mannheim zu Eurem Projekt“, ruft Oberbürgermeister Christian Specht die Jugendlichen zur Teilnahme auf.

Damit die Ideen erfolgreich umgesetzt werden können, sind engagierte Partnerinnen und Partner vor Ort gefragt. Schulen, Vereine, Jugendhäuser, Jugendtreffs, gemeinnützige Organisationen und Initiativen übernehmen dabei eine wichtige Rolle: Sie begleiten die Jugendlichen bei der Umsetzung ihrer Vorhaben und koordinieren die finanzielle Abwicklung der Förderung.

Förderfähig sind Projekte aus den folgenden Bereichen des Local Green Deal für Mannheim:

• Saubere Energien einsetzen und Energie sparen

• Klimafreundlich unterwegs sein

• Natur, nachhaltige Ernährung und Artenvielfalt stärken

• Umwelt schützen und Verschmutzung vermeiden

So können junge Menschen beispielsweise kreative Veranstaltungen oder Mitmach-Aktionen organisieren, Exkursionen planen und durchführen, Grünflächen, Gemeinschaftsgärten oder Urban-Gardening-Projekte anlegen und pflegen oder Angebote für gemeinsames Lernen entwickeln. Denkbar wären auch Informations- und Aufklärungskampagnen, Filme, Podcasts, Musik- oder Storytelling-Projekte und Social-Media-Inhalte.

Informations- und Beteiligungsangebote

Interessierte Jugendliche und Organisationen können sich bei drei Online-Terminen am 22. Juli, 6. August und 10. September (jeweils 17 bis 19 Uhr) über das Förderprogramm informieren und in einem Co-Creation-Workshop gemeinsam Ideen entwickeln. Dieser findet statt am 12. August, 18 bis 21 Uhr, im ImproLab im Technischen Rathaus Mannheim, Glücksteinallee 11. Eine Anmeldung ist erforderlich unter: www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/YCAF/Anmeldung/CoCreation

Informationen zum Förderprogramm sowie zur Antragstellung sind abrufbar unter: www.mannheim-gemeinsam-gestalten.de/YCAF

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:25