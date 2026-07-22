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22.07.2026, 14:43 Uhr

Mannheim – SV Waldhof Mannheim verpflichtet Flügelspieler Leroy-Jacques Mickels

DSC03530Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der SV Waldhof Mannheim hat sich auf dem Transfermarkt erneut verstärkt und mit Leroy-Jacques Mickels einen offensiven Flügelspieler verpflichtet. Der 31-Jährige hat einen Vertrag beim SV Waldhof unterschrieben und befindet sich bereits mit der Mannschaft im Trainingslager in Österreich.

Der in Siegburg geborene Offensivspieler absolvierte für den MSV Duisburg und Türkgücü München insgesamt 64 Spiele in der 3. Liga. Dabei sammelte Mickels 17 Scorerpunkte. Im Jahr 2023 zog es Leroy-Jacques Mickels ins Ausland. Über Stationen in Bulgarien und Saudi-Arabien wechselte er nach Aserbaidschan. Dort verbrachte er die vergangenen beiden Spielzeiten und empfahl sich für die Nationalmannschaft Ruandas. In zwei Länderspielen erzielte er zwei Treffer. Nun kehrt der Flügelspieler in die 3. Liga nach Deutschland zurück.

„Leroy hat ein sehr spannendes Profil. Er bringt zusätzliche Erfahrung in unsere Mannschaft und kennt die Liga. Seine Stärken liegen sowohl im Eins-gegen-eins als auch im beidfüßigen Torabschluss. Aus der vergangenen Saison haben wir den Schluss gezogen, dass wir mehr Torgefahr über die Außenbahnen entwickeln möchten. Leroy bringt genau diese Qualität mit in unsere Mannschaft“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof.

„Ich habe richtig Lust auf diese Aufgabe hier beim Waldhof. In den Gesprächen habe ich gespürt, dass ich sehr gut in das Spielsystem passe. Deshalb habe ich mich letztendlich für den SVW entschieden. Besonders freue ich mich auf die Fans und das Carl-Benz-Stadion. Gemeinsam mit dem Team werde ich alles dafür geben, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen“, so Leroy-Jacques Mickels.

„Unsere ersten Eindrücke in der Vorbereitung haben gezeigt, dass wir uns auf den Flügelpositionen nochmals verstärken wollen. Man sieht, dass wir dort immer wieder in Eins-gegen-eins-Duelle kommen. Mit Leroy haben wir nun einen Spieler für uns gewonnen, der genau hier seine Stärken hat. Er ist schwer zu verteidigen, bringt eine gute Körperlichkeit mit und kann unserem Offensivspiel zusätzliche Impulse verleihen. Es ist sehr gut, dass er nun große Teile des Trainingslagers gemeinsam mit der Mannschaft absolvieren kann“, so Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof.

Quelle: Sv Waldhof Mannheim e.V.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:51

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