Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gute Nachrichten für Genießer: Die Premium Lounge kehrt am Donnerstag, 23. Juli 2026, aus der Sommerpause zurück und öffnet wieder ihre Türen für Gäste. Nach der Betriebsruhe vom 29. Juni bis einschließlich 22. Juli dürfen sich Besucher erneut auf exklusive Gastronomie mit Conceptstore in einem besonderen Ambiente freuen.

Seit 2015 verbindet die Premium Lounge in der Steubenstraße 44 stilvolle Gastronomie mit hochwertigem Interior Design und Kunst. Auf rund 400 Quadratmetern erwartet die Besucher ein modernes Loft-Ambiente mit exklusiven Möbeln, ausgewählten Wohnaccessoires und einer Atmosphäre, die zum Verweilen einlädt. Das Besondere: Nahezu alle Einrichtungsgegenstände – von Möbeln über Geschirr bis hin zu Dekorationsartikeln – können direkt vor Ort erworben werden.

Auch kulinarisch dürfen sich Gäste auf eine abwechslungsreiche Sommerkarte freuen. Angeboten werden unter anderem ein Avocado-Mango-Salat mit gebratenen Garnelen, Caesar Salad mit Rinderstreifen oder Poulardenbrust sowie eine Pfifferlingscremesuppe als Vorspeise.

Bei den Hauptgerichten stehen saisonale und hochwertige Speisen im Mittelpunkt. Dazu gehören unter anderem ein veganes Sommer-Gemüsecurry mit Venere-Risotto, ein Rumpsteak mit mediterranem Gemüse und Rosmarinkartoffeln, gebratene Poulardenbrust mit Pfifferlingsrahm und Tagliatelle, Spinatknödel mit frischen Pfifferlingen sowie der Fisch des Tages mit Safransauce und Sommergemüse.

Den süßen Abschluss bilden verschiedene Desserts wie eine Joghurtterrine mit Beerengrütze, ein lauwarmes Schokoladenküchlein mit Vanilleeis oder hausgemachte Sorbets – darunter Mango, Grüner Apfel oder Yuzu, auf Wunsch auch mit ausgewählten Spirituosen oder Crémant.

Die Premium Lounge ist dienstags bis samstags von 17 bis 23 Uhr geöffnet. Die Küche serviert ihre Speisen jeweils von 17 bis 21 Uhr. Sonntag und Montag bleibt das Restaurant geschlossen.

Weitere Informationen zur Speisekarte, Reservierungen und aktuellen Angeboten finden Interessierte auf der offiziellen Homepage der Premium Lounge.

Adresse:

Premium Lounge

Steubenstraße 44

68163 Mannheim

Telefon: 0621 / 39187158

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 09:55