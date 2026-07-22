Mannheim – Polizei sucht 88-Jährige in Neckarau – Hubschrauber im Einsatz

Mannheim. Die Polizei sucht derzeit mit Hochdruck nach einer vermissten 88-jährigen Frau. Auch ein Polizeihubschrauber ist in die Suchmaßnahmen eingebunden.

Die Seniorin wird bereits seit dem Nachmittag vermisst. Nach Angaben der Polizei kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Zuletzt trug die 88-Jährige eine beige Bluse, eine blaue Hose mit beigen Streifen sowie eine pinke Umhängetasche.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer die vermisste Frau gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich umgehend bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 21:28