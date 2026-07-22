

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Verwaltung hat einen Bericht für den Radverkehr erstellt, in dem aufgezeigt wird, welche Maßnahmen seit 2019 umgesetzt wurden und welche Projekte in den kommenden Jahren folgen.

Bürgermeister Ralf Eisenhauer erklärt: „Zu den zentralen Fortschritten zählen der Ausbau des Radverkehrsnetzes, die Schließung wichtiger Lücken, neue Fahrradstraßen sowie die Umsetzung der Radschnellwege RS 15 und RS 2. Diese Maßnahmen verbessern die Sicherheit und Attraktivität des Radverkehrs.“

Der Radverkehrsanteil ist gestiegen, und neue Infrastrukturen werden gut angenommen. So soll auch in den kommenden 8 Jahren das Leihradsystem VRNrad mit jährlich gut 300.000 Euro unterstützt werden, um die Erfolgsgeschichte des Leihradsystems fortsetzen zu können: Mit Über 1,5 Millionen Ausleihen im VRN-Gebiet in 2025 und davon allein 677.000 in Mannheim ist das erfolgreiche Leihradsystem ein wichtiger Pfeiler für die Förderung des Radverkehrs.

Gleichzeitig zeigt der Bericht auf, dass weitere Schritte notwendig sind, um die Ziele der Stadt Mannheim zu erreichen und das Fahrrad dauerhaft als tragende Säule einer nachhaltigen Mobilität zu etablieren.

Der 2025 beschlossene Masterplan Mobilität 2035+ bildet künftig den Rahmen der Maßnahmenplanung im Radverkehr und löst damit das 21-Punkte-Programm ab.

Mit dem Masterplan Mobilität 2035+ verfügt die Stadt über eine umfassende strategische Leitlinie für die kommenden Jahre. Der Masterplan verfolgt das Ziel, Mobilität in Mannheim klimafreundlich, gerecht und zuverlässig zu gestalten.

Bericht hier abrufen: https://www.mannheim.de/sites/default/files/2026-06/21-Pkt.-Programm_finaler_Bericht.pdf

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 10:57