Mannheim – Ferienabenteuer in den Jugendhäusern und Jugendtreffs und bei der Agenda-Aktion

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in den Sommerferien 2026 müssen Mannheimer Kinder und Jugendliche für spannende Ferienerlebnisse nicht weit reisen: Die Mitarbeitenden der Jugendförderung haben wieder ein spannendes Ferienprogramm direkt vor der Haustür zusammengestellt. Im Mittelpunkt stehen Kreativität, Bewegung und gemeinsame Erlebnisse, die Spaß machen und unvergessliche Ferientage ermöglichen.

Jugendhaus Schönau

Im Jugendhaus Schönau, Lilienthalstraße 267, steht in der Zeit vom 3. August bis einschließlich 13. August 2026 alles unter dem Motto „Wunder*Wasser“. In den Aktionswochen erfahren Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren Wissenswertes rund um das Thema Wasser. Erlebbar wird das unter anderem bei einem Besuch im Wasserwerk Rheinauer Wald und im Klärwerk Ketsch. Außerdem geht es zum Schwimmen ins Aquadrom und zum Badesee Heddesheim. Die Rundfahrt durch den Mannheimer Hafen zeigt, dass Wasser ein wichtiger Partner für Transport und Verkehr ist. Das Technoseum Mannheim lädt auch in diesem Jahr wieder zu Wasserwissenschaften ein. Die Auftakt- und Abschlussveranstaltungen der „Wunder*Wasser-Wochen“ finden im Jugendhaus Schönau statt.

Für die Teilnahme ist eine vollständig ausgefüllte Anmeldung notwendig, erhältlich auf der Ferienplattform www.ferienplattform-mannheim.de oder im Jugendhaus Schönau. Die Teilnahmekosten orientieren sich an der individuellen Teilnahme an den Ausflügen.

Hinweis: Das Jugendhaus Schönau ist in der Zeit vom 17. bis einschließlich 28. August geschlossen.

Ab dem 31. August wird das Jugendhaus Schönau weitere Ausflüge anbieten, nähere Informationen gibt es vor Ort.

Jugendhaus Herzogenried

Unter dem Motto „Superhelden – Kinderhelden im Alltag“ findet vom 10. bis 14. August 2026, jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr, eine abwechslungsreiche Ferienwoche für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren statt. Gemeinsam entdecken die Teilnehmenden, dass wahre Heldinnen und Helden keine Superkräfte brauchen. Auf dem Programm stehen kreative Bastelaktionen, Bewegungs- und Geschicklichkeitsparcours, Rettungsmissionen, Wasserspiele sowie Rollenspiele und kleine Theateraufführungen. Außerdem gestalten die Kinder ihre eigene Heldenstadt und entwickeln individuelle Superheldinnen und Superhelden mit eigenen Kostümen und besonderen Fähigkeiten. Den Abschluss bildet eine gemeinsame Heldenmission mit einer Urkunde für alle Teilnehmenden.

Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt über das Anmeldeformular des Jugendhauses Herzogenried. Für Verpflegung ist gesorgt. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0621/2937666, per E-Mail an jugendhaus.herzogenried@mannheim.de oder auf der Website des Jugendhauses.

Am 8. September 2026 bietet das Jugendhaus Herzogenried einen Ausflug in den Kletterwald Viernheim an. Von 10:15 bis 17:00 Uhr erwartet Kinder ab 10 Jahren ein spannender Tag mit verschiedenen Kletterparcours, Teamgeist und Naturerlebnissen. Treffpunkt ist das Jugendhaus Herzogenried. Die Teilnahme kostet 10 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich und kann entweder online oder direkt im Jugendhaus erfolgen. Bei Fragen steht das Team des Jugendhauses telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung.

Am 9. September 2026 geht es für Kinder ab 8 Jahren ins Aquadrom. Zwischen 9:15 und 17:30 Uhr stehen Schwimmen, Rutschen und gemeinsames Spielen im Wasser im Mittelpunkt. Treffpunkt ist ebenfalls das Jugendhaus Herzogenried. Die Teilnahme kostet 5 Euro, eine Anmeldung ist erforderlich. Weitere Informationen erhalten Interessierte über das Jugendhaus Herzogenried.

Ein weiterer Ausflug führt am 11. September 2026 von 10:15 bis 17:30 Uhr in den Luisenpark Mannheim. Kinder ab 6 Jahren verbringen dort einen erlebnisreichen Tag mit Spiel, Natur und gemeinsamen Entdeckungen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich und erfolgt über das Jugendhaus Herzogenried.

Vom 24. August bis zum 04. September ist das Jugendhaus geschlossen.

Jugendtreff Schwetzingerstadt

Das Team des Jugendtreffs Schwetzingerstadt bietet Aktivitäten sowohl innerhalb als auch außerhalb des Jugendtreffs in den ersten drei Wochen der Sommerferien an.

In der Woche vom 3. bis 7. August findet das inklusive Girls* Go Movie Filmcamp statt. Dieses Angebot ist leider schon ausgebucht.

Raus aus’m Treff: In der Zeit vom 11. bis 14. August, jeweils von 9:30 Uhr bis 18:00 Uhr, bietet der Jugendtreff Ausflüge zu Orten in und um Mannheim an, die die Besucher*innen selbst aussuchen. Das kann beispielsweise ein Freibad sein, ein Kletterwald oder ein anderer interessanter Ort. Die Teilnahme kostet 40 Euro für vier Tage. Einzelne Tage kosten jeweils 10 Euro pro Person. Weitere Informationen gibt es auf der Ferienplattform www.ferienplattform-mannheim.de oder gerne per Mail an jugendtreff.schwetzingerstadt@mannheim.de.

Am 30. Juli und vom 18. bis 21.August bietet der Jugendtreff verlängerte Öffnungszeiten an. An allen genannten Tagen öffnet der Treff bereits um 13:00 Uhr.

Vom 01. September bis zum 11. September ist der Jugendtreff geschlossen.

Jugendtreff Neckarau

Der Jugendtreff Neckarau ist die gesamten Sommerferien über geöffnet und bietet neben Aktivitäten wie gemeinsamen Kochen, Billardspielen, Tischtennis, Brettspielen und Kreativangeboten auch Wasser- und Outdoorspiele im Park direkt beim Jugendtreff an.

Am 08.08.2026 richtet der Jugendtreff Neckarau gemeinsam mit seinem Förderverein das alljährliche Sommerfest aus.

Im Rahmen der Agenda Aktion können Kinder und Jugendliche im Alter von 10-16 Jahren kreativ eigene Brettspiele im Jugendtreff gestalten. Die Brettspielwerkstatt findet am 24.08.2026 von 12-17:30 Uhr statt.

Zudem sind Ausflüge in den Luisenpark (20.08.), und zum Minigolf (26.08.) und weitere, wie z.B. in das Technoseum und zum Bowling geplant.

Zusätzliche Infos gibt es auf der Homepage und bei unseren Social-Media-Kanälen.

Jugendtreff Lindenhof

Auch der Jugendtreff Lindenhof, Pfalzplatz 29, bietet in den Sommerferien wieder ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche an. Im Mittelpunkt stehen Bewegung, Gemeinschaft und kreative Freizeitgestaltung. Die Besucher*innen erwartet ein vielseitiges Ferienprogramm mit zahlreichen Aktionen und gemeinsamen Aktivitäten.

Bei „Grill & Chill“ können die Jugendlichen gemeinsam Zeit verbringen, Fußball oder Basketball spielen und den Sommer genießen. Kreativangebote, ein Brett- und Kartenspieltag, gemeinsames Kochen mit sommerlichen Rezepten, ein Picknick und Skaten auf dem Pfalzplatz sorgen für weitere abwechslungsreiche Ferienerlebnisse. Auch Ausflüge dürfen in den Sommerferien nicht fehlen. Geplant sind Besuche des Luisenparks, des Technoseums sowie einer Minigolfanlage. Die genauen Termine sowie weitere Informationen zu den Ausflügen werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Aktuelle Informationen zum Ferienprogramm, zu den Öffnungszeiten sowie zu den einzelnen Aktionen und Ausflügen werden regelmäßig über die Social-Media-Kanäle und über Aushänge des Jugendtreffs Lindenhof veröffentlicht.

Nachbarschaftshaus Rheinau

In diesem Sommer ist das Nachbarschaftshaus Rheinau, Rheinauer Ring 101-103, ein Ort voller Kreativität, Bewegung und Gemeinschaft. In den Sommerferien erwartet Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ein Programm mit täglich wechselnden Aktivitäten: Ob beim Basteln, Sport, Kochen, Fotografieren oder beim Spielen mit digitalen Medien – für jede*n ist etwas dabei.

Ein Highlight: Am Freitag, den 1. August, wird im Nachbarschaftshaus das große Sommerfest gefeiert. Die Gäste können sich auf ein vielseitiges Programm mit Spiel, Spaß und Musik freuen – und natürlich ist auch für leckere Snacks gesorgt.

Das vollständige Sommerferienprogramm mit allen Terminen und Angeboten gibt’s auf den Social-Media-Kanälen des Nachbarschaftshauses Rheinau.

Bitte beachten: Vom 24. August bis zum 4. September 2026 macht das Nachbarschaftshaus Sommerpause und bleibt in dieser Zeit geschlossen.

Jugendhaus Erlenhof

Vom 3. bis zum 7. August und vom 7. bis 9. September ist das Jugendhaus Erlenhof, Erlenstr. 63 – 65, zu den üblichen Zeiten geöffnet.

Am 4. August 2026 geht es für 12-16-jährige ins Plopsaland, vormals „Holiday Park“. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Jugendhaus Erlenhof, gegen 19:30 Uhr werden die Teilnehmenden wieder zurück am Jugendhaus Erlenhof sein. Die Teilnahmegebühr beträgt 20 €. Eine Anmeldung ist in der Einrichtung bis 31.Juli möglich. Am 06.08.2026 findet ein zweiter Ausflug statt, über den die Informationen zeitnah folgen.

Vom 18. bis 21. August 2026, in der dritten Ferienwoche, erwartet alle, die etwas mit den Händen herstellen wollen, ein abwechslungsreiches Programm unter dem Titel „Das ist ja AllerHand“ auf dem Abenteuerspielplatz Erlenhof.

In der Zauberschmiede von Joachim Harbut können die Teilnehmenden zauberhafte Dinge selber schmieden. Joachim ist gelernter Schmiedemeister und kann bei den Projekten bestens begleiten.

Neben der Zauberschmiede wird auch die Grünholzwerkstatt der Stadt Mannheim auf dem Abenteuerspielplatz zu Gast sein. Hier kann unter Anleitung der sichere Umgang mit unterschiedlichen Werkzeugen und Arbeitsgeräten erlernt und Werkstücke aus Grünholz hergestellt werden.

In der Weidenwerkstatt werden mit Cara unterschiedliche Objekte aus Weidenruten geflochten. Cara verfügt über viel Erfahrung beim Flechten mit Weiden und wird bestens bei eigenen Arbeiten unterstützen. Außerdem werden in der Feuerküche des Abenteuerspielplatzes Erlenhof leckere Speisen über dem offenen Feuer zubereitet.

Die gesamte Aktion findet auf dem Gelände des Abenteuerspielplatzes Erlenhof statt – eine grüne Oase mitten in der Stadt. Toben, Spielen und Entspannen im Schatten der Bäume ist für alle Besucher*innen möglich. Weitere kleinere Mitmachaktionen sind geplant.

Die Ferienprogramm ist eine gemeinsame Aktion des Jugendhauses und Abenteuerspielplatzes Erlenhof und der Fachstelle Naturpädagogik im Sachgebiet Kinder- und Jugendbildung der Jugendförderung.

Hinweis: Das Jugendhaus Erlenhof ist vom 10.08. – 14.08. und 24.08. bis 04.09. geschlossen. Der Abenteuerspielplatz und der Zugang zu den Toiletten sind nicht barrierefrei. Bei Fragen gerne im Vorfeld melden.

Jugendhaus Vogelstang

Das Jugendhaus Vogelstang, Freiberger Ring 6, ist in den Sommerferien von Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 17:30 Uhr und freitags von 14:00 bis 17:00 Uhr für 6- bis 12-Jährige und von Dienstag bis Donnerstag von 18 – 21 Uhr sowie freitags von 17 bis 20:30 Uhr (ab 12 Jahren) geöffnet.

In der letzten Ferienwoche vom 7. September bis 13.September 2026 ist das Jugendhaus geschlossen.

In den Sommerferien kann man an zahlreichen Ausflügen und besonderen Aktivitäten teilnehmen.

Am 4. August 2026 findet von 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr ein Kinoausflug nach Heidelberg für 6 – 12-Jährige statt. Treffpunkt ist um 11:45 Uhr im Jugendhaus Vogelstang. Die Teilnahme kostet 3 €. Eine Anmeldung ist bis zum 30. Juli im Jugendhaus möglich.

Am 9. August 2026 geht es auf eine Wandertour mit Sommerrodelbahn von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr in den Odenwald. Eingeladen sind Kinder von 6 bis 12 Jahren. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr am Jugendhaus. Bis zum 7. August kann man sich im Jugendhaus anmelden. Der Teilnahme kostet 4 €.

Am 11. August 2026 findet ein Ausflug in das Historische Museum der Pfalz in Speyer statt. Von 10:30 bis 17:30 Uhr erkunden wir die „Superhelden-Ausstellung“. Der Ausflug richtet sich an 6 – 12-jährige. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr im Jugendhaus. Eine Anmeldung ist bis 6. August 2026 möglich. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 4 €.

Wer sich einmal beim Klettern erproben möchte, sollte am Dienstag, den 18. August 2026, von 10:30 Uhr bis 17:30 Uhr im Kurpfalzpark dabei sein. Der Ausflug richtet sich an Kinder zwischen 6 und 12 Jahren. Die Anmeldung sollte bis zum 13. August erfolgen. Treffpunkt ist um 10:00 Uhr im Jugendhaus. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 8 €.

Am Dienstag, den 25. August 2026, von 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr können 6-12-Jährige am Ausflug „Dinosaurier – Die Geschichte des Überlebens“ im Planetarium teilnehmen. Für 3 € ist die Teilnahme am Ausflug möglich, für den man sich bis 20. August im Jugendhaus anmelden muss.

In der letzten Woche schließen wir unser Ausflugsprogramm mit dem Luisenpark von 12:30 bis 17:30 Uhr ab. Am Dienstag, 01. September 2026 können Kinder zwischen 6 und 12 Jahren am Ausflug teilnehmen. Anmeldungen können bis 27.08. im Jugendhaus abgegeben werde. Es wird ein Teilnahmebeitrag von 3€ fällig.

Alle Aktivitäten des Jugendhaus Vogelstang können auch über Instagram verfolgt werden. Link Insta @jugendhausvogelstang.

Jugendtreff Feudenheim

Vom 30. Juli bis 22. August, jeweils von 14:00 bis 20:00 Uhr findet im und beim Jugendtreff Feudenheim, Neckarstraße 20a, das Sommerferiencafé mit Spielaktionen, Wasserschlachten und Turnieren statt. Ausflüge (z.B. Schwimmen, Kartfahren, Bowling) werden nach Absprache mit den teilnehmenden Jugendlichen durchgeführt. Der Ausflugstag ist jeweils der Donnerstag. Zielgruppe des Sommerferiencafés und der Ausflüge sind Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 Jahren.

Die Anmeldung erfolgt direkt im Jugendtreff, die Teilnahme ist in der Regel kostenlos.

Hinweis: Der Jugendtreff Feudenheim ist vom 25. August bis zum 11. September geschlossen.

Jugendhaus Hochstätt

Das Jugendhaus Hochstätt beginnt die Sommerferien mit einer Freizeitfahrt vom 03. bis zum 06. August in den idyllischen Ort St. Goar (Rheinland-Pfalz). Danach verabschiedet sich das Jugendhaus dann erst mal für drei Wochen in die Schließzeit, um dann gestärkt ab dem 31. August bis zum 11. September die Back-in-Action Wochen einzuläuten.

In den letzten beiden Sommerferienwochen sorgen reguläre Öffnungszeiten und vielfältige Ausflüge für ein attraktives Angebot für Kinder und Jugendliche.

Gemeinsam mit den „Die Falken“ bietet das Jugendhaus Hochstätt vom 7. – 11. September eine Gedenkfahrt ins ehemalige Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz an. Die Gedenkfahrt bietet die Möglichkeit, sich an authentischer Stelle mit den menschenfeindlichen Verbrechen des Nationalsozialistischen Regimes zu beschäftigen. Aber es wird auch die Möglichkeit geben, Krakau kennen zu lernen. Die Gedenkfahrt ist für alle Jugendlichen ab 16 Jahren kostenfrei.

Alle Infos zum genauen Programm findet man auf der Website https://hochstaett.majo.de.

Jugendhaus Waldpforte

Auch in diesem Jahr veranstaltet das Jugendhaus Waldpforte, Waldpforte 67, vom 3. August bis zum 21. August zusammen mit und auf dem Abenteuerspielplatz Waldpforte wieder ein buntes Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche ab 6 Jahren.

Von Montag bis Freitag jeweils von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr warten vielfältige und abwechslungsreiche Angebote auf alle interessierten Kinder und Jugendlichen (kostenlos und nicht anmeldepflichtig). In diesem Zeitraum bietet das Team des Jugendhaus Waldpforte zudem in den ersten beiden Wochen einen Tagesausflug (gering kostenpflichtig) an, wofür jeweils um vorherige Anmeldung gebeten wird. Dieses Jahr geht es in den Kletterwald und in den Kurpfalz-Park nach Wachenheim. In der dritten Woche findet Montag (17.08.) und Dienstag (18.08.) ein Kajak- und SUP-Tag statt.

Zusätzlich findet jeweils montagabends (außer 17.08.) von 18 bis 21 Uhr das beliebte „Chill and Grill“ (ab 12 Jahren) auf der Terrasse des Jugendhaus Waldpforte statt. Zum Abschluss des Sommerferienprogramms gibt es am Freitag, den 21.August die dritte Ausgabe der „Open Air – Kinderdisco“ auf dem Abenteuerspielplatz.

Nähere Informationen und Anmeldungen unter jugendhaus.waldpforte@mannheim.de, im Internet auf waldpforte.majo.de oder unter 0621/293-184920. Weitere Angebote unter www.ferienplattform-mannheim.de.

Jugendhaus Soul-Men-Club

Auch in diesem Jahr bietet das Jugendhaus Soul Men Club ein abwechslungsreiches Sommerferienprogramm für Kinder und Jugendliche an. Vom 03. August bis 11. September erwartet die Besucherinnen und Besucher ein vielfältiges Angebot aus offenen Treffs und spannenden Ausflügen.

An zwei Tagen pro Woche findet der Offene Bereich statt – jeweils von 15:00 bis 19:00 Uhr sowie von 18:00 bis 22:00 Uhr. Die Wochentage wechseln dabei regelmäßig zwischen Montag/Mittwoch und Dienstag/Donnerstag.

An den Tagen ohne Offenen Bereich werden verschiedene Ausflüge und Freizeitaktionen angeboten. Dafür ist eine vorherige Anmeldung erforderlich. Das Programm richtet sich an unterschiedliche Altersgruppen, so dass sowohl jüngere Kinder als auch ältere Jugendliche passende Angebote finden.

Die Teilnahme an allen Angeboten ist kostenlos.

Anmeldungen und Rückfragen sind möglich: telefonisch unter 0621 755200, auf Instagram: @jugendhaus.smc oder per E-Mail: sabina.brusilovski@mannheim.de

Familienpass, Agenda Aktion und Mannheimer Ferienplattform

Familien mit Kindern und Jugendlichen können in den Sommerferien in Mannheim ihre Freizeit gemeinsam gestalten, indem sie die Gutscheine des Familienpasses nutzen und beispielsweise in den städtischen Schwimmbädern oder am Stollenwörthweiher ins kühle Nass springen oder die Mannheimer Kunsthalle vergünstigt besuchen. Im Familienpass (plus) finden sich zahlreiche weitere Gutscheine, manche können auch von Jugendlichen alleine, also ohne die Begleitung von Erwachsenen, eingelöst werden.

Den kostenlosen Familienpass gibt es auf Antrag bei den Bürgerservices entweder vor Ort oder online unter Digitaler Antrag Familienpass 2026:

https://www.mannheim.de/de/service-bieten/buergerdienste/digitale-angebote

Auch im Nachhaltigkeitsprogramm „Agenda Aktion“ der Jugendförderung gibt es spannende Angebote in den Sommerferien unter: https://kinderundjugendbildung.majo.de/veranstaltungen/.

Dort werden beispielsweise Brettspiele gebaut, Nachtfalter beobachtet oder das Überleben in den Mannheimer Wäldern erprobt („Survival im Wald“).

Zudem lohnt sich für abwechslungsreiche Sommerferien immer wieder ein Blick auf die Mannheimer Ferienplattform, auf der verschiedene Träger Angebote mit und ohne Übernachtung anbieten: www.ferienplattform-mannheim.de

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:21