Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Der Gestaltungsbeirat der Stadt Mannheim lädt zu seiner 80. Sitzung am Donnerstag, 23. Juli um 13 Uhr im Haifa Saal (EG), Technisches Rathaus, Glücksteinallee 11 ein. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, dabei zu sein. Um 13 Uhr wird der Neubau einer Kita auf der Rheinau beraten. Um 13.30 Uhr steht das geplante Neubauprojekt der Firma Modessa eines Wohn- und Geschäftshauses in der Innenstadt auf der Tagesordnung. Den Abschluss macht um 14.00 Uhr die informative Vorstellung der Überarbeitung der Stengelstr. 5 in Seckenheim. Das Gebäude grenzt unmittelbar an das Seckenheimer Schloss und ist deshalb von besonderer Bedeutung für den Stadtteil.
Quelle: Stadt Mannheim
Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 11:03