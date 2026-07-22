Ludwigshafen – Großkontrolle im Stadtteil Hemshof

Ludwigshafen-Hemshof / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Im Zeitraum vom Dienstag, den 21.07.2026, 17:30 Uhr bis Mittwoch, den 22.07.2026, 01:30 Uhr, führte die Polizei eine Großkontrolle im Stadtteil Hemshof durch. Neben Verkehrs- und Personenkontrollen wurden gemeinsam mit dem kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Ludwigshafen Gaststättenkontrollen durchgeführt. Hierbei wurden Verstöße gegen das Glücksspielgesetz, Trunkenheitsfahrten und Ordnungswidrigkeiten festgestellt und Haftbefehle vollstreckt. Ebenfalls involviert war die Verkehrsüberwachung, welche Parkverstöße im dreistelligen Bereich ahndete und etliche Fahrzeuge abschleppen ließ.
Quelle:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:23