Ladenburg – Mit Teamgeist zum Sieg: Carl-Benz-Gymnasium gewinnt das STADTRADELN 2026

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das STADTRADELN 2026 war für Ladenburg erneut ein voller Erfolg: Knapp 1.000 Radlerinnen und Radler engagierten sich in 27 Teams drei Wochen lang für den Klimaschutz. Gemeinsam legten sie rund 190.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und vermieden damit rund 31 Tonnen CO₂, die bei einer entsprechenden Autofahrt entstanden wären. Mit diesem Ergebnis sichert sich Ladenburg den zweiten Platz unter den 53 teilnehmenden Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises.

Bürgermeister Stefan Schmutz zeigt sich mit dem diesjährigen Ergebnis sehr zufrieden: „Die konstant hohe Zahl der Teilnehmenden beim STADTRADELN zeigt, welchen hohen Stellenwert das Fahrrad in Ladenburg hat. Als Stadt der kurzen Wege bietet Ladenburg ideale Voraussetzungen, um viele Alltagsziele mit dem Fahrrad zu erreichen. Es freut mich sehr, dass sich auch in diesem Jahr so viele Bürgerinnen und Bürger für klimafreundliche Mobilität entschieden und aktiv in die Pedale getreten sind.“

Den ersten Platz sicherte sich, wie bereits in den vergangenen Jahren, das Team des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG). Mit 673 Teammitgliedern stellte das CBG nicht nur das größte Team in Ladenburg, sondern erreichte mit insgesamt 118.295 geradelten Kilometern ein beeindruckendes Ergebnis.

„Ein besonderes Dankeschön gilt der Schulleitung und dem Lehrerkollegium des Carl-Benz-Gymnasiums, die das STADTRADELN mit großem Engagement begleitet und die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme motiviert haben“, sagt Anna v. Pfeil, Beauftragte für Nachhaltige Mobilität. „Dank des außergewöhnlichen Einsatzes der gesamten Schulgemeinschaft belegt das CBG nicht nur den ersten Platz in Ladenburg, sondern auch im Rhein-Neckar-Kreis und ist damit das Team mit den meisten geradelten Kilometern.“

Den zweiten Platz in Ladenburg erreichte das Team „NaturFreunde Ladenburg“. Die 20 Teilnehmenden legten gemeinsam 6.545 Kilometer zurück, das entspricht durchschnittlich 327 Kilometern pro Person. Platz drei ging an die „Jungbunzlauer Ladenburg GmbH“. Die 26 Teammitglieder radelten insgesamt 6.407 Kilometer und sparten damit rund 1,05 Tonnen CO₂ ein.

Doch nicht nur die drei bestplatzierten Teams trugen zum Erfolg der Kampagne bei. Jeder einzelne mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer ist ein Beitrag zum Klimaschutz und zeigt, dass nachhaltige Mobilität in Ladenburg gelebt wird.

Damit dieser positive Trend anhält, wird die Stadt den Ausbau der Radinfrastruktur konsequent weiterverfolgen. „Gut ausgebaute Radwege und ausreichend Fahrradabstellanlagen sind wichtige Voraussetzungen, damit das Fahrrad im Alltag noch attraktiver und sicherer wird“, betont Bürgermeister Schmutz. „Deshalb investieren wir auch künftig gezielt in eine moderne und zukunftsfähige Radinfrastruktur.“

Die vollständigen Ergebnisse und Platzierungen des STADTRADELNs 2026 sind unter www.stadtradeln.de/ladenburg abrufbar.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:24