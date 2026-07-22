  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

22.07.2026, 14:24 Uhr

Ladenburg – Mit Teamgeist zum Sieg: Carl-Benz-Gymnasium gewinnt das STADTRADELN 2026

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – Das STADTRADELN 2026 war für Ladenburg erneut ein voller Erfolg: Knapp 1.000 Radlerinnen und Radler engagierten sich in 27 Teams drei Wochen lang für den Klimaschutz. Gemeinsam legten sie rund 190.000 Kilometer mit dem Fahrrad zurück und vermieden damit rund 31 Tonnen CO₂, die bei einer entsprechenden Autofahrt entstanden wären. Mit diesem Ergebnis sichert sich Ladenburg den zweiten Platz unter den 53 teilnehmenden Städten und Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises.

Bürgermeister Stefan Schmutz zeigt sich mit dem diesjährigen Ergebnis sehr zufrieden: „Die konstant hohe Zahl der Teilnehmenden beim STADTRADELN zeigt, welchen hohen Stellenwert das Fahrrad in Ladenburg hat. Als Stadt der kurzen Wege bietet Ladenburg ideale Voraussetzungen, um viele Alltagsziele mit dem Fahrrad zu erreichen. Es freut mich sehr, dass sich auch in diesem Jahr so viele Bürgerinnen und Bürger für klimafreundliche Mobilität entschieden und aktiv in die Pedale getreten sind.“

Den ersten Platz sicherte sich, wie bereits in den vergangenen Jahren, das Team des Carl-Benz-Gymnasiums (CBG). Mit 673 Teammitgliedern stellte das CBG nicht nur das größte Team in Ladenburg, sondern erreichte mit insgesamt 118.295 geradelten Kilometern ein beeindruckendes Ergebnis.

„Ein besonderes Dankeschön gilt der Schulleitung und dem Lehrerkollegium des Carl-Benz-Gymnasiums, die das STADTRADELN mit großem Engagement begleitet und die Schülerinnen und Schüler zur Teilnahme motiviert haben“, sagt Anna v. Pfeil, Beauftragte für Nachhaltige Mobilität. „Dank des außergewöhnlichen Einsatzes der gesamten Schulgemeinschaft belegt das CBG nicht nur den ersten Platz in Ladenburg, sondern auch im Rhein-Neckar-Kreis und ist damit das Team mit den meisten geradelten Kilometern.“

Den zweiten Platz in Ladenburg erreichte das Team „NaturFreunde Ladenburg“. Die 20 Teilnehmenden legten gemeinsam 6.545 Kilometer zurück, das entspricht durchschnittlich 327 Kilometern pro Person. Platz drei ging an die „Jungbunzlauer Ladenburg GmbH“. Die 26 Teammitglieder radelten insgesamt 6.407 Kilometer und sparten damit rund 1,05 Tonnen CO₂ ein.
Doch nicht nur die drei bestplatzierten Teams trugen zum Erfolg der Kampagne bei. Jeder einzelne mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer ist ein Beitrag zum Klimaschutz und zeigt, dass nachhaltige Mobilität in Ladenburg gelebt wird.

Damit dieser positive Trend anhält, wird die Stadt den Ausbau der Radinfrastruktur konsequent weiterverfolgen. „Gut ausgebaute Radwege und ausreichend Fahrradabstellanlagen sind wichtige Voraussetzungen, damit das Fahrrad im Alltag noch attraktiver und sicherer wird“, betont Bürgermeister Schmutz. „Deshalb investieren wir auch künftig gezielt in eine moderne und zukunftsfähige Radinfrastruktur.“

Die vollständigen Ergebnisse und Platzierungen des STADTRADELNs 2026 sind unter www.stadtradeln.de/ladenburg abrufbar.

Quelle: Stadt Ladenburg

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:24

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Events.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • DER MRN-EVENTS-KALENDER


    >> ZUM EVENTKALENDER

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

    MEDIENRANKING 2025 IN DER METROPOLREGION RHEIN-NECKAR – Neue Dynamik im digitalen Wettbewerb

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Juli 2026
    M D M D F S S
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite
      >> aktuellste Schlagzeilen
      >> Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
/// MRN-NEWS
Datenschutz-Übersicht

Diese Website verwendet Cookies, damit wir dir die bestmögliche Benutzererfahrung bieten können. Cookie-Informationen werden in deinem Browser gespeichert und führen Funktionen aus, wie das Wiedererkennen von dir, wenn du auf unsere Website zurückkehrst, und hilft unserem Team zu verstehen, welche Abschnitte der Website für dich am interessantesten und nützlichsten sind.