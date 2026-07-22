Kreis Bergstraße – Polizei kontrolliert Straßenverkehr und Lokalitäten

Kreis Bergstraße / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) – Am Dienstag (21.07.) führte die Polizeistation Heppenheim, unterstützt von Kräften der hessischen Bereitschaftspolizei, der

Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen sowie dem Ordnungsamt Heppenheim zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr Gaststätten-, Spielotheken- und Verkehrskontrollen durch.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am „Pendlerparkplatz“ auf der ehemaligen Kreisstraße 31, zwischen Lorsch und Einhausen, nahmen die Ordnungshüter insgesamt 42 Fahrzeuge und 67 Personen genauer unter die Lupe. Hierbei wurden 12 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Vier Fahrzeugbesitzer müssen nun anhand von ausgehändigten Mängelanzeigen zeitnah bei der Polizei die Behebung der Mängel an ihren Fahrzeugen nachweisen.

In sechs kontrollierten Gaststätten bzw. Spielotheken in Heppenheim sowie einer Lokalität in Fürth wurden später insgesamt 43 Personen ohne jegliche Beanstandungen überprüft. Durch die Ordnungsbehörde wurden jedoch in eigener Zuständigkeit in drei Betrieben Verstöße gegen das Spielhallengesetz festgestellt und geahndet.

Bei zivilen Kontrollen im Bereich der Innenstadt und der Taunusanlage in Bensheim kam es abschließend noch zur vorläufigen Festnahme eines Mannes wegen einem noch ausstehenden Zahlungshaftbefehl. Nach Begleichung der darin geforderten Geldstrafe konnte er wieder seiner Wege gehen. Gegen einen weiteren dort Kontrollierten erstatteten die Ordnungshüter Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 14:29