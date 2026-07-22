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21jul Jugendsportlerin des Jahres Platz 2 2 by Tobias Dittmer
22.07.2026, 11:45 Uhr

Heidelbergs Jugendsportlerin, Jugendsportler und Jugendmannschaft des Jahres 2025 geehrt

21jul Jugendsportlerin des Jahres Platz 2 2 by Tobias Dittmer

Bei der Wahl zu Heidelbergs Jugendsportlerin des Jahres wurde Irmela Zeh vom SV Nikar Heidelberg Zweite (auf dem Bild mit von links Dr. Peter Schlör, Vorsitzender des Sportkreises Heidelberg, Bürgermeisterin Stefanie Jansen und Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung). Die Erstplatzierte bei der Jugendsportlerinnenwahl – Basketballerin Leonie Pfanzelt vom Olympiastützpunkt – konnte leider nicht an der Auszeichnung teilnehmen. Foto: Tobias Dittmer
Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Basketballerin Leonie Pfanzelt (Olympiastützpunkt Heidelberg), Schwimmer Morné van Rooyen (SV Nikar Heidelberg) und das U16-Rugby-Team des TSV Handschuhsheim – das sind Heidelbergs Jugendsportlerin, Jugendsportler und Jugendmannschaft des Jahres 2025. Die Stadt Heidelberg und der Sportkreis Heidelberg haben am Freitag, 17. Juli 2026, im Fritz-Grunebaum-Sportpark im Stadtteil Kirchheim die besten Nachwuchssportlerinnen und Nachwuchssportler Heidelbergs ausgezeichnet. Insgesamt wurden rund 300 talentierte Kinder und Jugendliche aus dem Heidelberger Sport geehrt. Die Sportarten sind vielfältig – von Judo über Ringen, Fechten, Turnen, Inline-Hockey, Schwimmen und Rugby bis hin zu Rudern, Cricket, Handball, Feldhockey und Fußball.

„Herzlichen Glückwunsch an Heidelbergs Jugendsportlerinnen, Jugendsportler und Jugendmannschaften des Jahres! Ihr alle habt im vergangenen Jahr hervorragende Leistungen gezeigt und außergewöhnliche Erfolge erzieht. Mein Dank gilt allen Trainerinnen und Trainern, Betreuerinnen und Betreuern, Vereinsverantwortlichen sowie allen weiteren ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützern, die unsere Talente in Heidelberg auf ihrem Weg begleiten und sich gemeinsam für die Sportstadt Heidelberg einsetzen“, sagte Gert Bartmann, Leiter des Amtes für Sport und Gesundheitsförderung.

Dr. Peter Schlör, Vorsitzender des Sportkreises Heidelberg, würdigte ebenso die Leistungen und Erfolge der jungen Sportlerinnen und Sportler: „Rund 300 geehrte Talente aus so unterschiedlichen Sportarten wie Rugby, Schwimmen oder Turnen zeigen: Heidelberg ist eine echte Sportstadt. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich und danke den Vereinen und Trainerinnen und Trainern für ihren unermüdlichen Einsatz.“

Heidelbergs Jugendsportlerin des Jahres: Basketballerin Leonie Pfanzelt

Leonie Pfanzelt vom Olympiastützpunkt (OSP) setzte sich bei den Nachwuchssportlerinnen durch: Die Basketballerin gewann mit dem deutschen Junioren-Team im vergangenen Jahr die Bronzemedaille bei der Europameisterschaft. Zweite wurde Schwimmerin Irmela Zeh vom SV Nikar Heidelberg: Sie gewann den deutschen Jugend-Meistertitel über 50 und 100 Meter Brust und holte die Bronzemedaille über 200 Meter Lagen. Dritte wurde Luna Zimmermann von der Kunstturngemeinschaft (KTG) Heidelberg: Die Turnerin gewann die Silbermedaille beim internationalen Gymnix in Montreal im Finale am Sprung und wurde dort Fünfte mit der Junioren-Nationalmannschaft. Beim DTB-Pokal in Stuttgart wurde sie mit der Junioren-Nationalmannschaft Zweite.

Heidelbergs Jugendsportler des Jahres: Schwimmer Morné van Rooyen

Schwimmer Morné van Rooyen vom SV Nikar Heidelberg wurde als Jugendsportler 2025 ausgezeichnet: Bei den deutschen Jugendmeisterschaften gewann er den Titel über 100 Meter Freistil, 200 Meter Lagen sowie 50 und 100 Meter Schmetterling. Auf den zweiten Platz bewertete die Jury Noah End vom Olympiastützpunkt: Der Athlet des AC Germania Ziegelhausen gehörte zu den besten acht Nachwuchsringern bei der Junioren-Europameisterschaft. Dritter wurde Leo Leverkus (OSP Heidelberg): Der Schwimmer gewann den Titel bei den deutschen Junioren-Meisterschaften über 200 Meter Schmetterling, 400 Meter Freistil und 400 Meter Lagen.

Heidelbergs Jugendmannschaft des Jahres: U16-Rugby-Team des TSV Handschuhsheim

Das U16-Rugby-Team des TSV Handschuhsheim wurde 2025 sowohl deutscher 15er-Meister als auch deutscher 7er-Meister – und wurde von der Jury zu Heidelbergs bester Nachwuchsmannschaft 2025 gewählt. Zweiter bei der Nachwuchssportlerehrung wurde die TSG 78 Heidelberg: Die Heidelberg Lions Inline Hockey wurden Meister der Deutschen-Inline-Hockey-Liga (DIHL) 2025. Auf dem dritten Platz landete der Hockeyclub Heidelberg: Die weibliche U12-Feldhockey-Mannschaft wurde Meister der Regionalliga Baden-Württemberg.

Ehrung der sportlichsten Schulen Heidelbergs

Zudem wurden bei der Jugendsportlerehrung die sportlichsten Schulen Heidelbergs im Schuljahr 2024/25 geehrt: Bei den Grundschulen belegte die Kurpfalzschule den ersten Platz vor der Heiligenbergschule und der Mönchhofschule. Bei den weiterführenden Schulen gewann das Helmholtz-Gymnasium vor dem Englischen Institut und der Elisabeth-von-Thadden Schulen. 

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 11:45

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