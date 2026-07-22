„Heidelberg Triathlon“ am 26. Juli: Umfangreiche Verkehrseinschränkungen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar – Aufgrund des „Heidelberg Triathlon“ kommt es am Sonntag, 26. Juli 2026, in mehreren Bereichen des Stadtgebiets zu umfangreichen Verkehrseinschränkungen. Betroffen sind insbesondere die Altstadt, Bergheim und Neuenheim sowie die Strecke über den Königstuhl. Für die Dauer der Veranstaltung werden Straßen entlang der Rad- und Laufstrecke abschnittsweise vollständig gesperrt. Die Stadt Heidelberg bittet alle Verkehrsteilnehmenden, die Sperrungen und Umleitungen bei ihrer Reiseplanung zu berücksichtigen und mehr Zeit einzuplanen.

Umfangreiche Straßensperrungen

Für die Rad- und Laufstrecke werden zahlreiche Straßen zeitweise vollständig gesperrt. Betroffen sind unter anderem die Alte Brücke, die Uferstraße, die Hirschgasse, der Schloss-Wolfsbrunnenweg sowie die Strecke über den Königstuhl bis in den Bereich Kohlhof. Die Sperrungen gelten je nach Streckenabschnitt zu unterschiedlichen Zeiten und werden nach Ende der Wettkämpfe schrittweise wieder aufgehoben.

Besonders betroffen ist die B 37 zwischen Theodor-Heuss-Brücke und Karlstor. Sie wird von etwa 8 bis 10.30 Uhr vollständig gesperrt. Ab etwa 10.15 Uhr wird die Fahrtrichtung West-Ost schrittweise wieder freigegeben, die vollständige Freigabe erfolgt voraussichtlich gegen 10.30 Uhr.

Auch die L 534 in Richtung Heidelberg ist im Bereich Stift Neuburg zwischen 8 und etwa 14 Uhr gesperrt. Die Zufahrt bis zum Stift Neuburg bleibt jedoch möglich. Ab dort ist die Straße in Fahrtrichtung Heidelberg gesperrt. Eine ausgeschilderte Umleitung ist eingerichtet.

Haltverbote entlang der Strecke

Entlang der Veranstaltungsstrecke gelten bereits ab Samstag, 25. Juli 2026, in mehreren Bereichen zeitlich befristete Haltverbote. Sie dienen dazu, die Wettkampfstrecke sowie Rettungs- und Einsatzwege freizuhalten. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, die Beschilderung vor Ort zu beachten. Widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge können abgeschleppt werden.

Stadt empfiehlt frühzeitige Reiseplanung

Während der Veranstaltung kann es in den betroffenen Bereichen zu Verkehrsbehinderungen und längeren Fahrzeiten kommen. Die Stadt Heidelberg empfiehlt daher, Fahrten möglichst außerhalb der Sperrzeiten zu planen und sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage zu informieren.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 11:21