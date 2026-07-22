Frankenthal – Einbruch in Jugendtreff

Frankenthal/ Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) In der Nacht auf Dienstag (21.07.2026, 3 Uhr) brachen Unbekannte in den Jugendtreff „Zuckerfabrik“ am Stephan-Cosacchi-Platz ein und entkamen anschließend unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt.

Haben Sie im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Stephan-Cosacchi-Platz gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 08:56