Bensheim – Frontalcrash auf der B47 – Acht Personen verletzt

Bensheim (ots) Am Mittwoch (22.07.) kam es gegen 18:50 Uhr auf der Nibelungenstraße (B47) zwischen Bensheim und dem Ortsteil Schönberg zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw, bei welchem im weiteren Verlauf noch zwei weitere Pkw beschädigt und insgesamt 8 Personen verletzt wurden.

Wie die Polizei mitteilt fuhr ein 42-Jähriger Lautertaler mit seinem Tesla die B47 aus Bensheim kommend, in Fahrtrichtung Schönberg. In Höhe des Abzweigs „Oberhof“ geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß hier mit dem entgegenkommenden Hyundai eines ebenfalls aus dem Lautertal stammenden 61-Jährigen zusammen.

In Folge des Zusammenstoßes wurden noch zwei weitere Pkw, welche zu diesem Zeitpunkt die Strecke befuhren in den Unfall verwickelt. Alle Fahrzeuginsassen wurden in Folge des Unfalls leicht verletzt und wurden zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Insgesamt entstand an allen beteiligten Fahrzeugen, von welchen drei nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, ein Gesamtsachschaden von etwa 40.000 Euro. Die Strecke war auf Grund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für die Dauer von ca. 1,5 Stunden voll gesperrt. Neben zwei Streifen der Polizeistation Bensheim, waren eine Streife der Polizeistation Heppenheim, eine Streife der Stadtpolizei Bensheim, sowie 5 Rettungswagen, 2 Notarztwagen und die Feuerwehren aus Bensheim, Schönberg und Wilmshausen eingesetzt.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juli 2026, 21:36