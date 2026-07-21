Worms – Neun Tage Glückseligkeit



Worms/Metropolregion Rhein-Neckar – Backfischfest vom 29. August bis 6. September/ Wein- und Volksfest am Rhein mit traditionellem Rahmenprogramm

Wenn sich Ende August der Festplatz am Rhein wieder mit Attraktionen und Zelten füllt, ist klar: Das Wormser Backfischfest steht vor der Tür. Vom 29. August bis 6. September lädt eines der größten Volks- und Weinfeste am Rhein wieder Besucherinnen und Besucher aus Worms und der gesamten Region zu neun Tagen voller Tradition, Unterhaltung und Geselligkeit ein.

Auf dem Festplatz sorgen spektakuläre Fahrgeschäfte für Nervenkitzel und Familienspaß. Zu den festen Bestandteilen des Programms gehören außerdem der große Festumzug, das traditionsreiche Fischerstechen sowie das Höhenfeuerwerk zum festlichen Abschluss. Im Wormser Festzelt ist an jedem Festtag beste Stimmung mit einem abwechslungsreichen Partyprogramm garantiert. Auch der Weingenuss kommt in der Weinstadt Worms nicht zu kurz: Im Wonnegauer Weinkeller erwartet die Gäste eine Auswahl von nahezu 300 Weinen und Sekten aus der Region.

Welche weiteren Programmhöhepunkte das Backfischfest 2026 bereithält, stellten die Veranstalter im Rahmen eines Pressegesprächs am 21. Juli vor. Präsentiert wird das Backfischfest 2026 von der sat Gruppe.

„Das Backfischfest ist weit mehr als ein Volksfest – es ist ein fester Bestandteil der Wormser Identität und verbindet Tradition, Brauchtum und Gemeinschaft“, betont Bürgermeisterin Stephanie Lohr. „Dass dieses Fest Jahr für Jahr aufs Neue gelingt, ist dem außergewöhnlichen Einsatz vieler haupt- und ehrenamtlich Engagierter zu verdanken. Ihnen allen möchte ich bereits heute herzlich danken. Gleichzeitig lade ich alle Gäste aus nah und fern ein, nach Worms zu kommen, gemeinsam mit uns zu feiern und die besondere Atmosphäre sowie die Gastfreundschaft unserer Stadt zu erleben. Ahoi!“

Traditionen gemeinsam leben

Seinen Anfang nimmt das Backfischfest wie immer am mit der stimmungsvollen Eröffnungsfeier auf dem Marktplatz. In Anwesenheit des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Gordon Schnieder übergibt Oberbürgermeister Adolf Kessel am Samstag, 29. August, um 15.15 Uhr dort die Amtsgeschäfte an den „Bojemääschter vun de Fischerwääd“. Auftritte verschiedener Brauchtumsgruppen runden das Programm ab. Außerdem findet die Verleihung des Backfischfest-Ehrenabzeichens statt, mit dem langjähriges oder herausragendes Engagement rund um das Fest gewürdigt wird. Danach zieht der Festtross gemeinsam mit Oberbürgermeister, „Bojemääschter“, der Backfischbraut und allen Ehrengästen zum Festplatz am Rhein, wo der Wonnegauer Weinkeller um 17 Uhr offiziell eröffnet wird. Mit einem Fassbieranstich wird im Anschluss das Wormser Festzelt um 18 Uhr eröffnet.

Buntes Programm in der Fischerwääd

Auch in der Fischerwääd, dem ehemaligen Zunftviertel der Rheinfischer, wird während der neun Festtage wieder einiges geboten: Der Brauchtumsverein lockt neben dem Frühschoppen vor dem Umzug am Sonntag, 30. August, ab 10 Uhr, auch mit der beliebten Fischerwääder Kerb am Mittwochabend sowie der Kinderolympiade (ab 16 Uhr) mit Lampionumzug (20 Uhr) in den Abendstunden des Backfischfest-Freitages, 4. September.

Festumzug am Sonntag

Der traditionelle Festumzug startet am 30. August um 14 Uhr am Karlsplatz. Rund 100 Gruppen mit über 140 Beiträgen ziehen durch die Innenstadt bis zur Fischerwääd und werden dabei von tausenden Besuchern lautstark mit „Ahoi!“ gegrüßt. Die Streckenführung entspricht den Vorjahren und ist auf der Homepage www.backfischfest.de zu finden.

Weingenuss auf dem Festplatz

Worms präsentiert sich auch beim Backfischfest als Weinstadt. Im Wonnegauer Weinkeller und im Stiftskeller, der von der Wormser Vinothek betrieben wird, können Besucher eine große Auswahl an regionalen Weinen und Sekten genießen. Neben den zahlreichen DJ-Partys und Konzerten im Wonnegauer Weinkeller ist „Hagens Weinschatz“ am Montag ein besonderer Höhepunkt. Dort können rund 300 Weine und Sekte der heimischen Winzer verkostet werden. „Neuer Vorstand, neue Impulse – wir sind gespannt, wie unsere Ideen bei den Besucherinnen und Besuchern ankommen.“, sagt Bianca Kron, Erste Vorsitzende der Interessengemeinschaft Wonnegauer Weinkeller e.V. „Unter anderem wird es täglich von 18.00 bis 19.30 Uhr eine Happy Wine Hour geben. Auch bei der Aufteilung des Zeltes haben wir einige Änderungen vorgenommen. Wir wollen alle Altersgruppen ansprechen und regionalen Weingenuss zu einem Erlebnis machen und Menschen zusammenbringen.“

Ebenfalls fester Bestandteil sind die Riesenrad-Weinproben, bei denen die Rheinhessischen Weinmajestäten durch eine Auswahl regionaler Spezialitäten führen. Die Gondeln sind für dieses Jahr bereits ausgebucht, eine frühzeitige Anmeldung für das kommende Jahr wird empfohlen.

Bewährte Programmhighlights im Festzelt

Auch im Wormser Festzelt stehen viele beliebte Veranstaltungen wieder auf dem Programm: Beim „Wormser Abend“, der am Dienstag, 1. September ab 19 Uhr stattfindet, treten bekannte Gesichter der Wormser Brauchtums- und Fastnachtszene auf der Bühne mit Gesangs- und Tanzeinlagen auf. Auch in diesem Jahr ist der Eintritt frei. Die allabendlichen DJ-Partys im Wormser Festzelt sind ebenfalls ein fester Bestandteil des Backfischfests. Hier wird gemeinsam getanzt, mitgesungen und gefeiert – beste Voraussetzungen für unvergessliche Partynächte auf dem Wormser Festplatz.

Zweites Festwochenende: Wettkämpfe und Feuerwerk

Am letzten Festtag, 6. September, kommt es im Wormser Floßhafen dann direkt nach dem bei Groß und Klein beliebten Entenrennen um 14 Uhr ab 14.30 Uhr mit dem traditionellen Fischerstechen zu einem der ganz großen Highlights im Rahmenprogramm. Den krönenden Abschluss bildet das Backfischfest in den Abendstunden des 6. Septembers ab 21 Uhr beim großen Höhenfeuerwerk mit musikalischer Untermalung am Rhein.

Attraktionsreicher Rummelplatz

Mit einer bunten Mischung aus Familien-, Volks- und Weinfest lockt das Backfischfest jedes Jahr tausende Besucher auf den Festplatz am Rhein. Der Mix aus abwechslungsreicher Gastronomie, familienfreundlichen Angeboten und aufregenden Fahrgeschäften lässt nicht nur die Herzen der kleinen Besucher höherschlagen. Ob Riesenrad, eine 54 Meter lange Achterbahn, Losgeschäfte oder Süßwarenstände, der Rummel lässt keinen Wunsch offen. Der Festplatz ist täglich von 14 (sonntags ab 12 Uhr) bis 2 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist selbstverständlich frei.

Weitere Programminformationen

Weitere Informationen rund um das Programm gibt es im offiziellen Programmflyer des Backfischfests, welcher ab Anfang August überall ausliegt sowie jetzt schon auf der Homepage www.backfischfest.de.

Dank an die Sponsoren

Das Backfischfest 2026 wird präsentiert von der sat GRUPPE. Daneben unterstützen die Rheinhessen Sparkasse, die Volksbank Alzey-Worms eG, die Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG, die Rudolf Fischer Baugeschäft GmbH und die EWR AG das Rahmenprogramm des beliebten Volksfests. Medienpartner sind in diesem Jahr Sittel & Wiese und RPR1. Weitere Unterstützung erhält das Backfischfest vom Schaustellerverband Worms-Wonnegau e. V.

Quelle: Stadt Worms

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 22:22