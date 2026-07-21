Weinheim – Wohnen in den „Allmendäckern“



Weinheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Stadt gibt zehn Bauplätze im Neubaugebiet auf den Markt – Bewerbungen sind ab 1. August möglich – Schnelle Abwicklung vorgesehen

Im Weinheimer Baugebiet „Allmendäcker“ am Waidsee sind noch städtische Grundstücke frei, die nach einem Gemeinderatsbeschluss und nach einer Wertermittlung nun wieder auf den Markt gehen. Es handelt sich um zehn Grundstücke, die für eine Doppelhaus-Bebauung vorgesehen sind, sie liegen eher im nordöstlichen Bereich des Gebietes in Sichtweite zum Sportzentrum. Die Grundstücke liegen alle im Bereich eines rechtsgültigen Bebauungsplanes und sind erschlossen. Baurecht ist vorhanden.

Entgegen bisheriger Verfahren wurden für die Grundstücke jetzt durch die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses des Nördlichen Rhein-Neckar-Kreises Festpreise ermittelt. „Dabei wurde unter Berücksichtigung der objektspezifischen Merkmale und des Immobilienmarktes jedes Grundstück individuell bewertet“, erklärt Marcel Schmidt, der im Amt für Immobilienwirtschaft für die städtischen unbebauten Grundstücke zuständig ist. Die Grundstückspreise liegen pro Quadratmeter zwischen 480 Euro und 940 Euro, je nach Grundstückszuschnitt und Lage im Baugebiet.

Eine Übersicht der Flurstücknummern, Größe der jeweiligen Bauplätze und der Festpreis für jeden Bauplatz sowie den im Kaufpreis enthaltenen Anteil für den Abwasser- und den Erschließungsbeitrag stellt die Stadt auf ihrer Internetseite dar unter:

https://www.weinheim.de/startseite/buergerservice/verkauf+staedtischer+bauplaetze.html

Kaufangebote nimmt die Stadt ab 1. August entgegen. Dann kann es ganz schnell und unbürokratisch weitergehen. Sollte bis zum 15. August für einen Bauplatz nur ein Angebot eingegangen sein, sollen möglichst innerhalb von 14 Tagen alle von Seiten des Käufers bestehenden Fragen geklärt werden. Danach wird das Notariat Dr. Ott und Dr. Zander in Weinheim mit dem Entwurf des Kaufvertrages beauftragt. Ab Zusendung des

Kaufvertragsentwurfes wird von Seiten der Stadt Weinheim eine Beurkundung

innerhalb von drei bis vier Wochen angestrebt.

Gehen für einen Bauplatz mehrere Kaufangebote ein, entscheidet ein Losverfahren. Aber auch dieses Verfahren soll möglichst rasch von statten gehen. Weitere Hinweise zum Verfahren sind ebenfalls auf dieser Internetseite hinterlegt.

Ansprechpartner bei der Stadt Weinheim sind im Amt für Immobilienwirtschaft für den Verkauf Sabine Gatzen unter Mail: bauplaetze@weinheim.de oder Telefon

06201- 82 373. Bei Fragen zur zulässigen Bebauung im Amt für Baurecht und Denkmalschutz Marion Rehberger unter Mail m.rehberger@weinheim.de oder Telefon 06201 – 82 298.

Quelle: Stadt Weinheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 22:04