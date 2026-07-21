SÜW – Bequem mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zum Weinfest in Mühlhofen und wieder nach Hause

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Wochenende ein Glas Wein auf dem Weinfest in Mühlhofen genießen, gemeinsam
feiern und anschließend sicher nach Hause kommen – das ermöglicht das Spätbusangebot des Landkreises Südliche Weinstraße.
Möglich ist dies auf den Buslinien 540 und 541, für die seit dem
vergangenen Jahr zusätzliche Fahrten in den Abendstunden eingeführt wurden. Für die Besucherinnen
und Besucher des Weinfestes in Mühlhofen, das von Freitag, 24. Juli, bis Montag, 27. Juli gefeiert wird,
bedeutet dies, dass sie den ÖPNV auf den genannten Linien freitags und samstags bis gegen
23.30 Uhr nutzen können.
Ersatzhaltestelle nutzen
Während des Weinfestes entfällt die Haltestelle „Mühlhofen“, weshalb Fahrgäste, die zum Fest wollen,
am besten auf die zehn Minuten Fußweg entfernte Haltestelle „Billigheim, Rathaus“ ausweichen.
Weitere Informationen zu den Fahrplänen und den Abfahrtszeiten der Spätbusse sind online unter
www.suedliche-weinstrasse.de/oepnv abrufbar. Vor der Fahrt empfiehlt es sich, die gewünschte
Verbindung in einer Fahrplanauskunft, zum Beispiel unter www.vrn.de oder in der myVRN-App, zu
prüfen.
Bildunterschrift: Im vergangenen Jahr wurden unter anderem auf den Linien 540 und 541 Spätbusse im
Kreis SÜW eingeführt. Das Angebot wurde zum Fahrplanwechsel im Juni dieses Jahres noch einmal
erweitert. Foto: QNV
Quelle: KV SÜW
Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 21:43