SÜW – Bequem mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zum Weinfest in Mühlhofen und wieder nach Hause



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Am kommenden Wochenende ein Glas Wein auf dem Weinfest in Mühlhofen genießen, gemeinsam

feiern und anschließend sicher nach Hause kommen – das ermöglicht das Spätbusangebot des Landkreises Südliche Weinstraße.

Möglich ist dies auf den Buslinien 540 und 541, für die seit dem

vergangenen Jahr zusätzliche Fahrten in den Abendstunden eingeführt wurden. Für die Besucherinnen

und Besucher des Weinfestes in Mühlhofen, das von Freitag, 24. Juli, bis Montag, 27. Juli gefeiert wird,

bedeutet dies, dass sie den ÖPNV auf den genannten Linien freitags und samstags bis gegen

23.30 Uhr nutzen können.

Ersatzhaltestelle nutzen

Während des Weinfestes entfällt die Haltestelle „Mühlhofen“, weshalb Fahrgäste, die zum Fest wollen,

am besten auf die zehn Minuten Fußweg entfernte Haltestelle „Billigheim, Rathaus“ ausweichen.

Weitere Informationen zu den Fahrplänen und den Abfahrtszeiten der Spätbusse sind online unter

www.suedliche-weinstrasse.de/oepnv abrufbar. Vor der Fahrt empfiehlt es sich, die gewünschte

Verbindung in einer Fahrplanauskunft, zum Beispiel unter www.vrn.de oder in der myVRN-App, zu

prüfen.

Bildunterschrift: Im vergangenen Jahr wurden unter anderem auf den Linien 540 und 541 Spätbusse im

Kreis SÜW eingeführt. Das Angebot wurde zum Fahrplanwechsel im Juni dieses Jahres noch einmal

erweitert. Foto: QNV

Quelle: KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 21:43