Sinsheim – Stolpersteinführung Samstag, 1. August

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vereine Freunde Sinsheimer Geschichte e. V. und Alte Synagoge Steinsfurt e. V. laden am Samstag, 1. August 2026, um 18:00 Uhr zur ersten Stolpersteinführung des Jahres in die Sinsheimer Innenstadt ein.

Unter dem Titel „Drei Häuser in der Muthstraße und das Schicksal ihrer jüdischen Bewohner“ stehen die Familien Ledermann, Adler und Beer im Mittelpunkt. An den ehemaligen Wohn- und Geschäftshäusern in der Muthstraße erfahren die Teilnehmer mehr über den geschäftlichen Erfolg dieser jüdischen Familien, ihre Bedeutung für das wirtschaftliche Leben in Sinsheim und ihr Schicksal während der Zeit des Nationalsozialismus.

Treffpunkt ist an der Post in der Muthstraße. Die Teilnahme kostet 4 Euro pro Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Führung ist auch für Besucher mit Rollatoren geeignet. Wer nicht längere Zeit stehen möchte, kann gerne eine Sitzgelegenheit mitbringen. Für geeigneten Sonnenschutz ist selbst zu sorgen. Die Führung findet nur bei trockenem Wetter statt.

Die Veranstaltung ist zugleich der Auftakt einer zweiteiligen Führungsreihe. Eine weitere Führung findet am Samstag, 29. August 2026, statt und widmet sich den jüdischen Bäckereien in der Hauptstraße.

Bild (Wiltrud Flothow): Stolpersteine für die Familien Adler, Wolf und Ledermann erinnern in der Muthstraße an deren Schicksale in der Zeit des Nationalsozialismus

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 09:11