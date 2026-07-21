Sinsheim – Stadtradeln 2026 Ergebnisse und Sieger stehen fest



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadt Sinsheim hat sich im Zeitraum vom 14. Juni bis zum 4. Juli erneut an der Stadtradeln-Kampagne des Klima-Bündnisses beteiligt und konnte dabei mit einer erzielten Zahl von 118.025 gefahrenen Kilometern punkten. Die Siegerehrung fand am 19. Juli im Rahmen des Sinsheimer Stadtfests statt.

Von insgesamt 594 registrierten Radlern nahmen 516 aktiv beim Stadtradeln teil und organisierten sich in 41 Teams. Durch die gefahrenen Kilometer konnten insgesamt mehr als 19 Tonnen CO2 eingespart werden.

Das Team mit den meisten gefahrenen Kilometern war in diesem Jahr das Team „TSG Hoffenheim“ mit insgesamt 18.300,1 Kilometern. Das Team mit den meisten aktiven Radlern war das Team „Grundschule Hoffenheim Schule am Großen Wald“ mit 96 Radlern.

In der Einzelwertung konnte auf Platz 1 Dieter Neuberger mit insgesamt 2.105,7 Kilometern punkten. Platz 2 erreichte Harry Hack mit 1.977,3 Kilometern. Auf dem 3. Platz gab es in diesem Jahr zwei Gewinner, Alex und Gisela Kühner, mit jeweils 1.945,0 Kilometern.

Bei der Kategorie „Stadtrat mit den meisten Kilometern“ erzielte Jonathan Obländer die meisten Kilometer mit 762,0 Kilometern. Beim diesjährigen Schulradeln, das bereits zum fünften Mal in Baden-Württemberg stattfand, war die „Grundschule Hoffenheim Schule am Großen Wald“ die Schule mit den meisten gefahrenen Kilometern mit insgesamt 14.018,5 Kilometern.

Die Klima Arena beteiligte sich erneut an der Aktion während des Stadtradeln-Zeitraums mit kostenfreiem Eintritt für alle Radler.

Den Abschluss des Stadtradelns bildete der Radaktionstag der Agendagruppe „Radwegenetz“ mit Rad-Demo durch Sinsheim.

Die Stadt Sinsheim dankt der Klima Arena und den Organisatoren der Lokalen Agendagruppe. Ein großer Dank gilt auch allen Teilnehmern, die in den vergangenen Wochen bei hochsommerlichen Temperaturen so manche Alltagsstrecken mit dem Fahrrad absolvierten oder gemeinsam mit Familie, Freunden oder Kollegen eine gemeinsame Tour gefahren sind.

BU: Siegerehrung beim Stadtfest 2026

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 21:32