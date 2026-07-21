Sinsheim – Sinse.Mein.Sommer Open-Air-Flohmarkt, After Work und Sommerprogramm



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Mit einem gelungenen Auftakt ist die diesjährige Sommeraktion „Sinse.Mein.Sommer“ erfolgreich gestartet. Zahlreiche Besucher nutzten am vergangenen Donnerstag die Gelegenheit, die Sinsheimer Innenstadt in entspannter Sommeratmosphäre zu erleben. Besonders die kleinen Gäste kamen beim Familiennachmittag mit Kinderschminken, Glitzertattoos, Ballons und Maskottchen auf ihre Kosten.

Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band Rumbacoustic, die mit ihren spanischen und lateinamerikanischen Klängen sowie Einbindung des Publikums für eine lebendige Stimmung sorgte und die Innenstadt mit sommerlichem Flair erfüllte.

Programm 24. Juli

Am Freitag, 24. Juli 2026, folgt das nächste Highlight. Von 16:00 bis 20:00 Uhr verwandelt sich die Allee in einen stimmungsvollen Open-Air-Flohmarkt mit der Flohmarktine. Besucher dürfen sich auf zahlreiche Flohmarktstände sowie Live-Musik, Snacks und erfrischende Getränke freuen. Eine Aperol-Bar und eine Matcha-Bar laden zusätzlich zum Genießen und Verweilen ein.

Ab 18:00 Uhr geht der Sommerabend nahtlos in ein After Work über. Vor dem Muße Café in der Bahnhofstraße sorgt DJane Hannah Felisa für entspannte Beats und sommerliche Atmosphäre. Auch die Sinsheimer Gastronomiebetriebe beteiligen sich mit besonderen Angeboten und laden dazu ein, den Feierabend gemeinsam in der Innenstadt ausklingen zu lassen.

Programm 30. Juli

Am Donnerstag, 30. Juli 2026, erwartet Besucher von 16:00 bis 19:00 Uhr erneut ein abwechslungsreiches Mitmachprogramm für die ganze Familie: In der Bahnhofstraße lädt der TV Sinsheim zum Tischtennisspielen ein. Das Spielmobil Kraichgau e. V. bringt zahlreiche Spielangebote für Jung und Alt mit. Kreativ wird es mit der Volkshochschule Sinsheim, bei der Kinder Steine bemalen können, sowie mit dem JuMo Sinsheim, wo Besucher mit einer Buttonmaschine ihre eigenen Button-Pins gestalten können. Ab 17:30 Uhr findet vor dem Muße Café der Kreativ-Workshop „Fummel & Wedel“ statt. Hier lernen die Teilnehmer, aus Palmwedeln dekorative Kunstwerke zu gestalten. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Für die passende Sommerstimmung sorgt DJ eTronic, der mit House-, Reggaeton- und Popmusik für gute Laune in der Bahnhofstraße sorgt.

Auch der Einzelhandel und die Gastronomie beteiligen sich wieder mit attraktiven Aktionen. Darüber hinaus laden die Liegestühle vor verschiedenen Geschäften weiterhin zum Entspannen und Verweilen ein.

Die Stadt Sinsheim lädt alle Bürger und Gäste herzlich ein, die Sommeraktionen zu besuchen und die besondere Atmosphäre der Sinsheimer Innenstadt zu genießen.

Das Vorhaben wird im Rahmen des „Sofortprogramms Einzelhandel / Innenstadt“ finanziell vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gefördert.

BU: Bei sommerlicher Musik lässt es sich im Liegestuhl besonders gut entspannen.

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 21:46