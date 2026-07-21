Sinsheim – Polizeireiterstaffel in der Stadt unterwegs

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Sicher in Sinsheim

Seit 2021 wird das gemeinsame Konzept „Sicher in Sinsheim“ des Polizeipräsidiums Mannheim und der Stadt umgesetzt. Das behördenübergreifende Maßnahmenpaket dient dazu, Störungen im öffentlichen Raum zu verhindern und die Sicherheit in der Stadt weiter zu steigern.

„Das Konzept ‚Sicher in Sinsheim‘ hat die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit von Stadt und Polizei noch einmal intensiviert“, betont Oberbürgermeister Marco Siesing. „Dafür sind wir außerordentlich dankbar.“

Ein Teil der Maßnahme ist die Reiterstaffel, die regelmäßig beispielsweise auch bei Demonstrationen zum Einsatz kommen. Vergangene Woche war die berittene Polizei in der Stadt unterwegs. Vom Rücken der Pferde bietet sich den Einsatzkräften nicht nur ein guter Blick über das Gelände, die Pferde sorgen außerdem für viel Begeisterung in der Bevölkerung und sind ein willkommener Anlass, Polizei und Bürger ins Gespräch zu bringen.

Die Polizeireiterstaffel Mannheim gehört zum Polizeipräsidium Einsatz, Bereitschaftspolizeidirektion Bruchsal.

„Sicher in Sinsheim“ wird stetig weiterentwickelt und gemeinsam durch das Polizeirevier Sinsheim und die Stadt Sinsheim vorausschauend sowie schwerpunktorientiert an die aktuellen Entwicklungen der Kriminalitätslage und an das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung angepasst.

Bild (Stadt Sinsheim): Vom Rücken der Pferde bieten sich ein guter Überblick über das Gelände und eine tolle Möglichkeit, mit der Bevölkerung ins Gespräch zu kommen.

Quelle: Stadtverwaltung Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 09:06