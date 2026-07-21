Sinsheim – „Der Kraichgauer Haufen auf dem Steinsberg“ Sonderführung am 26. Juli um 11:00 Uhr mit Burgführerin Marita Hesch



Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Vor 500 Jahren erlebten die Menschen im gesamten Land die Schrecken und das Elend

des Bauernkrieges.

Über dieses Geschehen und die Ereignisse dieser Zeit auf der Burg

Steinsberg berichtet die Burgführerin Marita Hesch in der Rolle der historischen Figur der Agnes von Venningen.

Agnes war die Gattin des Ludwig von Venningen, der zusammen mit seinem Bruder

Hippolyt die Burg laut Urkunde 1517 von Kurfürst Ludwig V. (*1478 – †1544) erworben hatte.

Die Führung entführt in eine Zeit, in der die Leibeigenschaft das tägliche Leben desgemeinen Mannes bestimmte. Es wird erläutert, warum es zu den Aufständen kam, die

letztendlich in den sogenannten Bauerkrieg mündeten. Zudem werden die Auswirkungen

auf die Burg Steinsberg und die Niederschlagung des Baueraufstandes thematisiert.

Treffpunkt: Parkplatz unterhalb der Burg (Steinsberg 1, 74889 Sinsheim-Weiler).

Es ist keine Anmeldung notwendig.

Kosten: Erwachsene 4 Euro, Kinder 2 Euro (ab 6 Jahren)

Veranstalter: Verein Freunde Sinsheimer Geschichte e.V.

Weitere Informationen und Termine: Tourist-Info, Tel.: 07261 404-109, E-Mail: tourismus@sinsheim.de, www.sinsheimer-erlebnisregion.de (Rubrik Rundgänge/Führungen)

BU: Burgführerin Marita Hesch berichtet in der Rolle der historischen Figur der Agnes von Venningen über den Kraichgauer Haufen.

Quelle: Stadt Sinhsheim

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 21:37