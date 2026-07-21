Schifferstadt – Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss am Steuer



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Gleich mehrere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten deckten Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik am Montagnachmittag (20.7.2026) bei einer Verkehrskontrolle in Schifferstadt auf.

Gegen 13 Uhr richteten die Beamten in der Speyerer Straße eine Kontrollstelle ein und stoppten dort einen Pkw-Fahrer für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Bei der genaueren Überprüfung stellte sich zunächst heraus, dass der 54-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zusätzlich überprüften die Polizisten die Fahrtauglichkeit des Mannes. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf Amphetamin.

Dem Fahrer wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt und er musste sich auf der Dienststelle eine Blutprobe entnehmen lassen, um den exakten Drogenkonsum nachzuweisen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmittel.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2026, 21:55